سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت که جنایت در سیریک نشانه دیگری از سقوط اخلاقی آمریکاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس درباره جنایت جنگی تازه آمریکا در حمله به یک جشن عروسی در کوهستک سیریک در سهشنبهشب، که منجر به شهید و مجروح شدن ۷۰ هموطن از جمله زنان و کودکان شد، نوشت: حقیقت جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران دیشب در سیریک به نمایش درآمد؛ جایی که یک مراسم عروسی، در چارچوب تلاش مذبوحانه آمریکا برای پنهانکردن شکست خود، بمباران شد.
وی افزود: واقعیت، جنایتهایی است که آمریکا مرتکب میشود نه ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی که بهدروغ مقامهای آمریکایی را قهرمانانی اخلاقمدار و پیروز به تصویر میکشند.
بقائی تأکید کرد: همانگونه که تیم اوبراین، نویسنده آمریکایی، در کتاب The Things They Carried نوشته است: «یک داستان واقعی درباره جنگ، هرگز اخلاقی نیست…، اگر داستانی اخلاقی بهنظر میرسد، آن را باور نکنید».