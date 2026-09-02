استاندار مازندران از اعتبار ۲ همتی برای احداث سایت پسماند بابل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - یونسی رستمی استاندار مازندران با بیان اینکه ۸۰ درصد از مشکل پسماند مازندران ساماندهی گردیده است، گفت: پسماند یکی از جدی‌ترین مشکلات شهر‌های استان مازندران بوده که تا به امروز حدود ۷۵ الی ۸۰ درصد این مشکل رفع شده است.

او افزود: آن ۲۰ درصد حل نشده هم دو شهر بابل و آمل است که خوشبختانه مشکل پسماند شهر آمل در حال رفع شدن است.

استاندار مازندران وقفه در ساماندهی پسماند بابل را مشخص نشدن زمین مناسب برای این امر دانست و گفت: مشکل پسماند شهرستان بابل ۲ مورد است، اول سایت زباله انجیلسی دومی هم تعیین زمینی برای احداث سایت و کارخانه است که می‌بایست مشخص گردد و در اختیار پسماند قرار دهند.

یونسی با اشاره به اعتبار ۲ همتی برای ساماندهی پسماند بابل، افزود: من خدمت نمایندگان و مسئولان بابلی عرض کردم که ۲ همت اعتبار برای این پروژه کنار گذاشتیم فقط می‌بایست شما زمین مورد نظر را مشخص کنید و در اختیارمان قرار دهید تا اتمام پروژه را که از پردازش تا کود و گرانول میباشد را طی ۶ الی ۹ ما به اتمام می‌رسانیم و در اختیار شهروندان عزیز بابلی قرار می دهیم.

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برچسب ها: معضل پسماند ، دفع پسماند
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