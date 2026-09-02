باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جفری ساکس، استاد دانشگاه آمریکایی کلمبیا فاش کرد که پنتاگون در حال انجام آزمایشهای میدانی کاربردهای هوش مصنوعی نظامی در میدانهای نبرد اوکراین است.
او اشاره کرد که این بخش فناوری پیشرفته شاهد روند فزایندهای از تسلیحاتی شدن است. ساکس در جلسهای با عنوان «آینده مدیریت هوش مصنوعی» در مجمع اقتصادی شرقی گفت که هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به نوعی سلاح است و سیلیکون ولی (از مهمترین مراکز فناوری و شرکتهای نوآورانه جهان) به مرکزی برای مسلح کردن پنتاگون تبدیل شده است.
او افزود: «ژنرالها دائما با شرکتهای فناوری در تماس هستند تا هوش مصنوعی را به میدان نبرد تبدیل کنند. به همین دلیل است که عملیات نظامی در اوکراین ادامه دارد، جایی که پنتاگون در تلاش است روشهای نظامی مختلفی را آزمایش کند و این بخش کاملا سیاسی شده است.»
ماه مه گذشته، الکس کارپ، مدیرعامل پالانتیر، یک شرکت نرمافزاری آمریکایی متخصص در تجزیه و تحلیل کلانداده و ادغام سیستمهای هوش مصنوعی با عملیات نظامی و امنیتی، برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی و میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین، از کییف بازدید کرد.
فدوروف تایید کرد که ارتش اوکراین قصد دارد همکاری خود را با این شرکت آمریکایی که در حال توسعه راهحلهای هوش مصنوعی برای استفاده در میدان نبرد است، بیشتر تقویت کند.
در سال ۲۰۲۴، شرکت پالانتیر تکنولوژیز و وزارت اقتصاد اوکراین توافقنامهای برای پیادهسازی فناوری پاکسازی مین با استفاده از هوش مصنوعی امضا کردند.
مجله تایم گزارش داد که الکس کارپ، در اولین سفر خود به اوکراین، تمایل خود را برای افتتاح دفتری در کییف و استفاده از دادهها و برنامههای پالانتیر برای پشتیبانی از دفاع اوکراین ابراز کرده است.
منبع: آر تی