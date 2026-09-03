باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی استان فارس در عملیات‌هایی موفق به کشف جرائم متعدد و بازداشت سارقان و اشرار شدند.

دستگیری سارقان خانوادگی طلا در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری سارقان خانوادگی که از واحد صنفی طلافروشی اقدام به کش رو زنی کرده بودند، در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: به دنبال اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت از یک طلافروشی با شیوه کش رو زنی توسط ۲ سارق زن در مرودشت، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع به محل سرقت اعزام شدند.

او افزود: ماموران با اقدامات فنی در کمتر از نیم ساعت ۳ سارق خانوادگی (همسر، مادر و دختر) را در این رابطه شناسایی، دستگیر و طلای مسروقه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش طلا‌های مسروقه ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که با هماهنگی مرجع قضایی به مالباخته تحویل شد.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات تکمیلی به جرم خود چندین مورد کش روزنی از طلافروش اعتراف و به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: واحد‌های صنفی طلافروشی باید در نظر داشته باشند که با توجه به قیمت بالای منسوجات طلا، حتماً محیط کار خود را به لوازم بازدارنده از جمله دوربین مداربسته و مه پاش مجهز کرده و از ماموران مسلح جهت امنیت بیشتر استفاده کنند.

دستگیری سارق و مالخر به ۶۳ فقره سرقت

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری یک سارق درون خودرو و یک مالخر با اعتراف به ۶۳ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ فرهام عسکری جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در شهرستان شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۲۳ گلدشت معالی و پایگاه تجسس قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق به شناسایی یک نفر سارق در حوزه استحفاظی شدند و آن را با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم در بازجویی پلیسی به ۶۳ فقره سرقت درون خودرو اعتراف کرد، گفت: یک مالخر نیز در این رابطه دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده سارق و مالخران برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

دستگیری عامل تیراندازی در داراب

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری عامل تیراندازی با سلاح گرم در یکی از مناطق شهرستان و کشف یک قبضه سلاح شکاری خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام وقوع درگیری مسلحانه در یکی از مناطق کوهستانی شهرستان، ماموران پلیس جهت رسیدگی به موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش دریافتی، عامل تیراندازی را شناسایی و او را در مناطق صعب العبور کوهستانی دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری که متهم با آن اقدام به تیراندازی کرده بود را کشف کردند.

رئیس پلیس داراب با اشاره به اینکه متهم به علت اختلافات خانوادگی اقدام به تیراندازی هوایی و قطع بیش از ۵۰ اصله درخت انجیر متعلق به شاکی کرده بود، تصریح کرد: عامل تیراندازی پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

دستگیری سارق سیم و کابل برق در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری سارق سیم و کابل برق با ۱۵ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در این شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی سارق که با لباس مبدل اقدام به سرقت سیم و کابل برق کرده را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی او را دستگیر کردند و به مقر انتظامی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی کازرون تصریح کرد: متهم در بازجویی به عمل آمده به ۱۵ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف کالا‌های بدون مجوز در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از کشف انواع کالای بدون مجوز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی، فرمانده انتظامی زرقان بیان کرد: مأموران کلانتری ۱۱ و یگان امداد زرقان ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، هنگام ایست و بازرسی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۳ دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

او با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۵ تن و ۶۰۰ کیلوگرم آرد، ۱۷ راس احشام و ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرم کود شیمایی بدون مجوز را کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ میرزایی با اشاره به اینکه رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: مردم نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی در سطح جامعه دارند و می‌توانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش کنند.

منبع: پلیس فارس