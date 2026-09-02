باشگاه خبرنگاران جوان - موسی رضایی روز چهارشنبه در نشست خبری حاشیه نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جریان برگزاری نمایشگاه و با حضور جمعی از فعالان صنعت بیمه و دستاندرکاران حوزههای مرتبط، سند تحول دیجیتال صنعت بیمه رونمایی و فرآیند اجرای آن آغاز شد. بر اساس این سند، اجرای برنامهها مطابق یک زمانبندی مشخص انجام خواهد شد و در پایان هر فصل، بخشی از برنامههای پیشبینیشده وارد مرحله عملیاتی در شرکتهای بیمه میشود.
وی افزود: در این برنامه، شفافیت، هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین از محورهای اصلی تحول صنعت بیمه عنوان شده است. نبود شفافیت در سالهای گذشته موجب رسوب بخشی از حق بیمهها نزد برخی واسطهها، کارگزاران و نمایندگان شده و در نهایت توان شرکتهای بیمه برای سرمایهگذاری و ایفای تعهدات، از جمله پرداخت خسارت را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته رضایی، اجرای فرآیندهای دیجیتال و ایجاد دسترسی به دادههای دقیق و بهروز، میتواند به شرکتهای بیمه کمک کند تا به جای اتکا به گزارشهای دورهای، عملکرد و وضعیت عملیات خود را به صورت روزانه رصد کنند. این روند همچنین زمینه مدیریت بهتر ریسک، شفافیت در حوزه کارمزدها و مشارکت در منافع را فراهم خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در تدوین این سند از تجربیات و مطالعات انجامشده در سالهای گذشته استفاده شده و دیدگاههای مدیران عامل، کارشناسان و فعالان صنعت بیمه نیز در آن لحاظ شده است. تاکنون نظرات بیش از ۷۰ نفر از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه برای تکمیل این برنامه دریافت شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی بیان داشت: بر اساس این برنامه، شرکتهای بیمه، فعالان حوزه فناوری و بیمه مرکزی سه ضلع اصلی اجرای تحول دیجیتال در صنعت بیمه خواهند بود. شرکتهای فناوری با تکیه بر تجربه و توانمندیهای خود در حوزه تحول دیجیتال، شرکتهای بیمه با اجرای عملی برنامهها و بیمه مرکزی نیز با ایفای نقش حاکمیتی، مدیریت داده و نظارت هوشمند، در این فرآیند مشارکت خواهند داشت.
توسعه بیمه سایبری در دستور کار
وی یادآور شد: یکی دیگر از محورهای مورد توجه در این برنامه، توسعه بیمههای سایبری است. با توجه به افزایش تهدیدات و مخاطرات سایبری علیه بخشهای مختلف اقتصادی، قرار است از ظرفیت شرکتهای فعال در حوزه فناوری و صنعت بیمه برای طراحی و ارائه محصولات بیمهای مناسب در این حوزه استفاده شود.
رضایی ادامهداد: در همین راستا، تفاهمنامهای نیز برای توسعه همکاریها در حوزه بیمه سایبری و استفاده از ظرفیتهای تخصصی طرفین به امضا خواهد رسید. هدف از این همکاری، طراحی محصولاتی است که بتواند بخشی از فعالان اقتصادی کشور را در برابر ریسکهای سایبری تحت پوشش قرار دهد و سطح امنیت و تابآوری فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهد.
بهرهبرداری از نخستین بخشهای تحول دیجیتال در آذرماه
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: فرآیند اجرای سند تحول دیجیتال به صورت مرحلهای دنبال خواهد شد و نخستین بخشهای مهم آن در حوزههایی که ارتباط گستردهتری با مردم دارند، از جمله بیمه درمان و خودرو، وارد مرحله بهرهبرداری خواهند شد. بر این اساس، قرار است در ۱۳ آذرماه نخستین بخش مهم این طرح از مرحله رونمایی عبور کرده و وارد فرآیند اجرایی در شرکتهای بیمه شود. با توجه به سرعت تحولات فناوری، اجرای این برنامه باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد و متناسب با ظهور فناوریها و ظرفیتهای جدید، بهروزرسانی شود.
منبع: ایرنا