\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0633\u06a9\u0646\u062f\u0631 \u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0645\u0644\u06cc \u00ab\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646\u00bb \u062a\u0634\u06a9\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0645 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u062c\u0630\u0628 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631 \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f.\n