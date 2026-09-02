باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هوای گرم تابستان، بوی غریبی دارد؛ بوی برگهای پهن انجیر که زیر تیغ آفتاب میسوزند، و از سویی، بوی شیره غلیظی که از شکاف میوههای رسیده میچکد و زنبورها را از دوردست فرا میخواند.
این روزها، شهرستان جهرم، صحنهای رنگین از جنبوجوش است؛ جایی که دستهای پینهبسته باغداران، انجیرها را با نهایت ظرافت یکی یکی از شاخهها میچینند، تا پوست نازکشان آسیب نبیند، و سبدها را از برکتِ یک سال انتظار پُر میکنند. صدای خندههای خسته، اما رضایتبخششان، با خشخش برگها در هم میآمیزد و چهرههای برنزهشان از طعمِ برداشتی پربار حکایت دارد. این انجیرها قرار است راهی سفری دور و دراز شوند؛ از سفرههای ساده همسایه تا قفسههای فروشگاههای فرامرزی، تا نام شیرین جهرم را، چون شهدی ماندگار، به کام جهان بنشانند.
در این میان، قناعتیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، از برداشت و آمار و ارقام این محصول شیرین سخن میگوید.
قناعتیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، با اشاره به شروع فصل چیدن انجیر دیم در بیش از ۷۰۰ هکتار از باغهای بارور این شهرستان، اظهار کرد: باغداران در حال جمعآوری محصول دسترنج خود هستند و انتظار میرود تولید امسال به حدود یک هزار و ۱۰۰ تن برسد؛ رقمی که ضمن عرضه در داخل کشور، بخشی از آن نیز به صادرات اختصاص خواهد یافت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، تولید انجیر دیم را یکی از ظرفیتهای کلیدی بخش باغبانی جهرم برشمرد و بیان کرد: تداوم تولید و حضور پایدار این محصول در بازارهای داخلی و خارجی، بستر مناسبی برای ارتقای جایگاه انجیر جهرم و افزایش ارزش اقتصادی آن فراهم آورده است.
او همچنین بر لزوم توجه ویژه به مراحل پس از برداشت، از جمله فرآوری، بستهبندی و توسعه شبکههای فروش، تأکید کرد و افزود: تقویت این حلقهها میتواند ضمن افزایش ارزش افزوده محصول، حمایت مؤثرتری از تولیدکنندگان به عمل آورد و افقهای جدیدی برای توسعه بازار انجیر شهرستان بگشاید.