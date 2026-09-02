باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی آمار قربانیان یک حادثه از ۴۰ هزار به ۱۰۰ هزار و حالا به ۳۷۸ هزار نفر می‌رسد، دیگر با یک اختلاف آماری ساده طرف نیستیم؛ عددهایی که هر روز بزرگ‌تر می‌شوند، بی‌آنکه سند و فهرستی برایشان ارائه شود؛ روایتی که ظاهراً قرار است با تکرار، جای واقعیت را بگیرد.

تا الان آمار قربانیان «کودتای ۱۸ و ۱۹ دی» به ۳۷۸ هزار نفر رسیده؛ مصداق همان «آمار عدد، کنتور نمی‌اندازد»! وقتی اینترنشنال عدد ۴۰ هزار نفر را اعلام کرد، هنوز نتوانسته برای این عدد اسم پیدا کند؛ با اینکه فقط اسم و نام شهرها را می‌گوید بدون هیچگونه امکان صحت سنجی، اما مراد ویسی کارشناس ارشد اینترنشنال هم نتوانست حتی همان را هم برساند! حالا کار به جایی رسیده که این عدد، معادل سه استادیوم آزادی شده است. وقتی کارفرما می‌گوید پروژه نباید روی زمین بماند، باید عددهای گنده تحویل بدهی؛ همان چیزی که به «دروغ بزرگ گوبلز» معروف شده است؛ دروغی آن‌قدر بزرگ که نتوانی به‌راحتی تکذیبش کنی و تکرار مداومش، خودش تبدیل به روایت شود. حالا لادن طباطبایی، که روزگاری بازیگر بود، همین عدد را منتشر کرده و حتی ترامپ هم در آخرین اظهارنظرش از ۱۰۰ هزار کشته سخن گفته است؛ یعنی همان عددسازی‌ای که از یک جایی به بعد، دیگر کسی نمی‌پرسد «منبعش کجاست؟»