عدد‌هایی که هر روز بزرگ‌تر می‌شوند، بی‌آنکه سند و فهرستی برایشان ارائه شود؛ روایتی که ظاهراً قرار است با تکرار، جای واقعیت را بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی آمار قربانیان یک حادثه از ۴۰ هزار به ۱۰۰ هزار و حالا به ۳۷۸ هزار نفر می‌رسد، دیگر با یک اختلاف آماری ساده طرف نیستیم؛ عددهایی که هر روز بزرگ‌تر می‌شوند، بی‌آنکه سند و فهرستی برایشان ارائه شود؛ روایتی که ظاهراً قرار است با تکرار، جای واقعیت را بگیرد.
تا الان آمار قربانیان «کودتای ۱۸ و ۱۹ دی» به ۳۷۸ هزار نفر رسیده؛ مصداق همان «آمار عدد، کنتور نمی‌اندازد»! وقتی اینترنشنال عدد ۴۰ هزار نفر را اعلام کرد، هنوز نتوانسته برای این عدد اسم پیدا کند؛ با اینکه فقط اسم و نام شهرها را می‌گوید بدون هیچگونه امکان صحت سنجی، اما مراد ویسی کارشناس ارشد اینترنشنال هم نتوانست حتی همان را هم برساند!حالا کار به جایی رسیده که این عدد، معادل سه استادیوم آزادی شده است. وقتی کارفرما می‌گوید پروژه نباید روی زمین بماند، باید عددهای گنده تحویل بدهی؛ همان چیزی که به «دروغ بزرگ گوبلز» معروف شده است؛ دروغی آن‌قدر بزرگ که نتوانی به‌راحتی تکذیبش کنی و تکرار مداومش، خودش تبدیل به روایت شود.حالا لادن طباطبایی، که روزگاری بازیگر بود، همین عدد را منتشر کرده و حتی ترامپ هم در آخرین اظهارنظرش از ۱۰۰ هزار کشته سخن گفته است؛ یعنی همان عددسازی‌ای که از یک جایی به بعد، دیگر کسی نمی‌پرسد «منبعش کجاست؟»
منبع: فارس
 
برچسب ها: دشمن آمریکایی ، مزدوران آمریکایی ، ترامپ قمارباز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه دارودسته ترامپ و نتانیاهو
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
در تمامی کشورهای دنیا..در زمان جنگ.. برای همه بخشهای جامعه.. قوانین سخت و خاصی حاکم میشود..و قصور از آن نیز مجازاتهای سنگینی دارد.. اما متاسفانه در ایران .این موضوع بسیار ساده انگاری و سستی میشود..تا جاییکه فرق خادم و خائن ..کمرنگ و بی معنا شده..و این از خود جنگ برای جامعه خطرناکتر است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
اول گفتند 40 هزار بعد گفتند چهل هفت هزار حالا شده صد هزار خب معلوم هست دروغ گفتن که کنترل نمی‌اندازد شاید تا سال دیگه این موقع هی دوغ هاشون بزاید به یک میلیون هم برسه شایدم بیشتر اگر کارتون پینیکیو واقعیت داشت هرکس دروغ می‌گفت دماغش دراز میشد خوب میشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
حادثه!!!!!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
شما برای قطعی برق در روز چه عددی رو اعلام می کنین
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