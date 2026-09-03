باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دور جدید درگیریهای مستقیم میان ایران و آمریکا، حمله به مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن دامنه جغرافیایی اهداف مورد توجه ایران، از پایگاههای شناختهشده در خلیج فارس فراتر رفته و به شرق اردن و منطقه راهبردی عقبه رسیده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته و بعد از وقوع یک جنایت جنگی دیگر توسط تروریستهای آمریکایی این بار در سیریک، اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه پاسداران در موج دوم عملیات «تنبیه متجاوز» و با رمز «یا رسولالله (ص)»، با استفاده از موشکهای بالستیک، کمپ تیتین در اردن را هدف قرار داده است. بر اساس این اعلام، این حمله به یک مقر مرتبط با تفنگداران دریایی آمریکا انجام شده و سپاه مدعی وارد شدن تلفات و خسارات به تأسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در این پایگاه شده است.
گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای بینالمللی نیز از حمله موشکی ایران به منطقه کمپ تیتین خبر دادهاند، در حالی که مقامهای آمریکایی و اردنی درباره میزان خسارات و تلفات طبق معمول روایت متفاوتی ارائه کردهاند.
اما فارغ از میزان خسارت واردشده، انتخاب کمپ تیتین بهعنوان یکی از اهداف حمله، از منظر نظامی و ژئوپلیتیکی قابل توجه است؛ زیرا این پایگاه صرفاً یک محل تمرین نظامی معمولی نیست و موقعیت آن در نزدیکی عقبه، دریای سرخ و مجموعهای از مسیرهای ارتباطی مهم منطقه، به آن ارزش عملیاتی ویژهای میدهد.
کمپ تیتین دقیقا کجاست؟
کمپ تیتین در جنوب اردن و در نزدیکی شهر عقبه قرار دارد. بر اساس اسناد وزارت دفاع آمریکا، این پایگاه حدود ۱۵ کیلومتر در جنوب شهر عقبه و در مجاورت رشتهکوههای منطقه قرار گرفته است. همین اسناد نشان میدهند که کمپ تیتین در طول سالهای گذشته محل برگزاری مجموعهای از رزمایشهای آمریکا و اردن بوده است.
اهمیت این موقعیت زمانی بیشتر مشخص میشود که نقشه منطقه را در نظر بگیریم. عقبه در انتهای شمالی دریای سرخ قرار دارد و در نقطهای واقع شده که اردن، اسرائیل، مصر و عربستان سعودی در فاصلهای نسبتاً نزدیک به یکدیگر قرار گرفتهاند.
در سوی دیگر خلیج عقبه نیز بندر ایلات اسرائیل قرار دارد؛ بنابراین هرگونه فعالیت نظامی در این منطقه، صرفاً به امنیت داخلی اردن مربوط نمیشود و میتواند با معادلات دریای سرخ، اسرائیل، عربستان، مصر و مسیرهای دریایی منطقه ارتباط پیدا کند.
تیتین؛ پایگاهی برای حضور و واکنش سریع
اسناد رسمی ارتش آمریکا نشان میدهد که کمپ تیتین در سالهای گذشته میزبان نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا و نیروهای اردنی بوده است. برای نمونه، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که رزمایش «Intrepid Maven» در این پایگاه با حضور نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا و نیروهای مسلح اردن برگزار شده و هدف آن افزایش قابلیت همکاری، تبادل تاکتیکها و ارتقای آمادگی نیروها بوده است.
همچنین در رزمایش «Eager Lion» نیروهای آمریکایی، از جمله نیروهای مرتبط با Fleet Anti-Terrorism Security Team یا FASTCENT، در کمپ تیتین حضور داشتهاند.
این سابقه نشان میدهد که تیتین بخشی از شبکه حضور و همکاری نظامی آمریکا در شرق مدیترانه، شامات و دریای سرخ محسوب میشود؛ شبکهای که هدف آن فقط آموزش نیروها نیست و در سناریوهای واکنش سریع، حفاظت از زیرساختهای دریایی و مقابله با تهدیدات منطقهای نیز کاربرد دارد.
چرا کمپ تیتین برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد؟
اهمیت این پایگاه برای ایران را باید در یک چارچوب گستردهتر دید. مسئله اصلی فقط خود کمپ نیست؛ بلکه موقعیت کمپ در شبکه نظامی آمریکا در منطقه است.
نخستین اهمیت آن، قرار گرفتن در نزدیکی دریای سرخ است. طی سالهای اخیر دریای سرخ به یکی از مهمترین مناطق رقابت امنیتی تبدیل شده است. مسیر دریایی متصل به کانال سوئز از یک طرف و ارتباط آن با بابالمندب و اقیانوس هند از طرف دیگر، این منطقه را به یکی از شریانهای اصلی تجارت جهانی تبدیل کرده است؛ بنابراین حضور نیروهای آمریکایی در نزدیکی عقبه، بخشی از ظرفیت واشنگتن برای نظارت، حفاظت و واکنش به تحولات دریایی منطقه محسوب میشود.
دومین اهمیت، نزدیکی به رژیم اسرائیل است. کمپ تیتین در منطقهای قرار دارد که تنها چند کیلومتر آنسوتر، بندر ایلات اسرائیل واقع شده است. به همین دلیل، هرگونه فعالیت نظامی آمریکا در این منطقه میتواند در چارچوب حمایت لجستیکی، امنیتی و عملیاتی از متحدان آمریکا در منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد. از منظر ایران، هر پایگاهی که بخشی از شبکه پشتیبانی و حضور نظامی آمریکا در منطقه باشد، میتواند در شرایط جنگی اهمیت پیدا کند و هدف قرار بگیرد.
سومین مسئله، موقعیت کمپ نسبت به عربستان سعودی است. عقبه در نقطهای قرار دارد که به مرزهای شمال غربی عربستان نیز نزدیک است. این موقعیت باعث میشود کمپ تیتین از نظر جغرافیایی در محدودهای قرار گیرد که چندین بازیگر اصلی منطقهای و فرامنطقهای به یکدیگر متصل میشوند.
پیام اصلی حمله موشکی پهپادی نیروهای مسلح ایران به تیتین؛ هیچ نقطهای امن نیست
اگر حمله اعلامشده از سوی سپاه پاسداران را در چارچوب کلانتر جنگ بررسی کنیم، یکی از پیامهای احتمالی آن، نمایش توانایی ایران برای هدف قرار دادن نقاطی فراتر از پایگاههای شناختهشده در خلیج فارس است.آمریکا طی دهههای گذشته شبکهای گسترده از پایگاهها، تأسیسات، مراکز لجستیکی و محلهای استقرار نیرو در خاورمیانه ایجاد کرده است. بخشی از این شبکه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و بخشی دیگر در عراق، اردن و دیگر نقاط منطقه قرار دارد.
از نگاه تهران، مزیت اصلی چنین شبکهای برای آمریکا، پراکندگی نیروهاست؛ اما همین پراکندگی میتواند یک نقطه ضعف نیز ایجاد کند، زیرا تعداد زیادی از مراکز نظامی آمریکا در محدوده جغرافیایی نسبتاً فشردهای قرار گرفتهاند.
به همین دلیل، هدف قرار دادن یک مرکز کمتر شناختهشده مانند کمپ تیتین میتواند پیام مهمی داشته باشد: ایران تلاش میکند نشان دهد که صرفاً پایگاههای مشهور آمریکا را در محاسبات نظامی خود لحاظ نمیکند.
یکی دیگر از ابعاد مهم این ماجرا، مسئله اطلاعات و شناسایی است.
کمپ تیتین برخلاف برخی پایگاههای بزرگ آمریکا، مانند العدید در قطر یا پایگاههای بزرگ هوایی منطقه، یک مرکز بسیار مشهور در افکار عمومی نیست. با این حال، منابع رسمی آمریکا سابقه حضور نیروهای تفنگدار دریایی و برگزاری رزمایشهای مختلف در آن را ثبت کردهاند؛ بنابراین اگر ایران این محل را به دلیل حضور یا استقرار نیروهای آمریکایی هدف قرار داده، اهمیت عملیات فقط در قدرت موشکی خلاصه نمیشود؛ بلکه شناسایی محل استقرار نیروها و تشخیص ارزش عملیاتی آن نیز اهمیت پیدا میکند.
این مسئله میتواند برای فرماندهان آمریکایی پیامد مهمی داشته باشد؛ زیرا در چنین شرایطی، حتی مراکزی که پیش از این تصور میشد در حاشیه میدان نبرد قرار دارند، ممکن است در معرض حمله قرار گیرند.
از خلیج فارس تا دریای سرخ؛ تغییر جغرافیای میدان
یکی از مهمترین پیامدهای حمله سپاه پاسداران به تیتین، گسترش جغرافیای رویارویی است.ایران و آمریکا پیش از این نیز در منطقه با یکدیگر درگیر بودهاند؛ اما حمله به یک موقعیت نظامی در نزدیکی عقبه نشان میدهد که درگیری میتواند از محدوده سنتی خلیج فارس و عراق فراتر برود.
این موضوع برای آمریکا اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا واشنگتن برای حفظ قدرت خود در منطقه، بر شبکهای از پایگاهها و نقاط پشتیبانی متکی است.اگر این مراکز بهصورت همزمان یا در موجهای متوالی تحت فشار قرار گیرند، آمریکا ناچار خواهد شد بخشی از نیروها و تجهیزات خود را جابهجا کند، سطح حفاظت از تأسیسات را افزایش دهد و حتی الگوی استقرار نیروهای خود را تغییر دهد.
چرا هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد؟
از نگاه تهران، پایگاههای آمریکا در منطقه صرفاً مراکز نظامی مستقل نیستند؛ آنها حلقههای یک زنجیره بزرگتر محسوب میشوند.این زنجیره شامل مراکز فرماندهی، سامانههای پدافندی، پایگاههای هوایی، مراکز لجستیکی، بنادر و محلهای استقرار نیروهای واکنش سریع است؛ بنابراین فشار بر هر یک از این حلقهها میتواند آمریکا را مجبور کند منابع بیشتری را برای حفاظت از کل شبکه اختصاص دهد.
در واقع، اهمیت چنین حملاتی برای ایران میتواند در ایجاد هزینه عملیاتی برای آمریکا باشد؛ نه لزوماً صرفاً میزان خسارت فیزیکی واردشده به یک پایگاه؛ هرچه دامنه تهدید گستردهتر باشد، آمریکا باید نقاط بیشتری را برای دفاع آماده کند و همین مسئله میتواند بر برنامهریزی عملیاتی آن اثر بگذارد.
پاسخ به این سؤال که چرا کمپ تیتین انتخاب شده، ترکیبی از دو عامل است: موقعیت جغرافیایی و کارکرد نظامی.از یک سو، این پایگاه در نزدیکی یکی از مهمترین مناطق دریایی خاورمیانه قرار دارد و از سوی دیگر، سابقه حضور تفنگداران دریایی آمریکا و برگزاری رزمایشهای مشترک در آن ثبت شده است.
به همین دلیل، انتخاب این نقطه را نمیتوان صرفاً یک انتخاب نمادین دانست.میتوان گفت ایران تلاش کرده است با هدف قرار دادن یک مرکز نظامی در جنوب اردن، نشان دهد که شبکه استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را بهصورت یک مجموعه واحد میبیند، نه مجموعهای از پایگاههای جداگانه.
این نگاه میتواند معادلات امنیتی آمریکا در منطقه را پیچیدهتر کند.کمپ تیتین اگرچه در مقایسه با پایگاههای بزرگ آمریکا در خلیج فارس نامی کمتر شناختهشده دارد، اما سوابق رسمی وزارت دفاع آمریکا نشان میدهد که این مرکز محل برگزاری رزمایشها و استقرار دورهای نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا و نیروهای اردنی بوده است.
موقعیت آن در نزدیکی عقبه، دریای سرخ، ایلات و مرزهای عربستان، به این مرکز ارزش ژئوپلیتیکی میدهد.از منظر ایران نیز اهمیت چنین پایگاهی در این است که میتواند بخشی از شبکه نظامی آمریکا در منطقه باشد؛ شبکهای که در شرایط جنگی میتواند برای پشتیبانی، واکنش سریع، حفاظت از زیرساختهای دریایی و حمایت از عملیات آمریکا و متحدانش مورد استفاده قرار گیرد.
اصل انتخاب کمپ تیتین بهعنوان هدف، پیامی فراتر از یک حمله به یک پادگان دارد: ایران میخواهد نشان دهد که دامنه محاسبات نظامیاش محدود به پایگاههای شناختهشده آمریکا در خلیج فارس نیست و هر بخش از شبکه نظامی آمریکا در منطقه میتواند در چارچوب معادلات جنگی مورد توجه قرار گیرد.