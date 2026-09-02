باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه کلاهبرداری خبر داد که با سوءاستفاده از تصاویر جعلی با لباس پلیس و ارسال رسیدهای بانکی تقلبی، فروشندگان کالاهای لوکس و لوازم خانگی را فریب میدادند؛ بررسیهای پلیس نشان داد هسته اصلی این شبکه حتی از داخل زندان نیز فعالیتهای مجرمانه خود را هدایت میکرد.
سرهنگ کارآگاه «مسلم میراحمدی» در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کلاهبرداری به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، تحقیقات تخصصی کارآگاهان اداره ۱۳ برای شناسایی اعضای این شبکه آغاز شد.
وی افزود: متهمان با رصد آگهیهای فروش کالاهای لوکس و لوازم خانگی در پلتفرمهای مجازی، خود را به عنوان خریدار معرفی میکردند و پس از توافق با فروشنده بر سر قیمت، کالا را از طریق پیک دریافت و سپس با ارسال رسیدهای بانکی جعلی، فروشندگان را متقاعد میکردند که وجه معامله به حسابشان واریز شده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: نکته قابل توجه در این پرونده، استفاده متهمان از هویت جعلی برای جلب اعتماد مالباختگان بود؛ آنان خود را از کارکنان انتظامی معرفی کرده و با انتشار تصاویر فتوشاپی از افراد در لباس پلیس، فروشندگان را ترغیب به تحویل کالا میکردند.
سرهنگ میراحمدی ادامه داد: کارآگاهان اداره ۱۳ با بهرهگیری از روشهای علمی و تحلیل دادههای دیجیتال، سرنخهای موجود را مورد بررسی قرار داده و موفق شدند ارتباط میان پروندههای متعدد کلاهبرداری را شناسایی کنند. تحقیقات نشان داد هسته اصلی این شبکه حتی از داخل زندان و با هماهنگی همدستان خود در خارج از زندان، فعالیتهای مجرمانه را هدایت میکرد.
وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته و انجام اقدامات پلیسی، موفق شدند مخفیگاه اعضای کلیدی این شبکه را در محدوده جنوب تهران شناسایی کنند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: مأموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، متهم اصلی را در مخفیگاهش دستگیر کردند و در بازرسی از محل، مقادیری از اموال حاصل از کلاهبرداری از جمله کنسولهای بازی و لوازم خانگی کشف و ضبط شد.
سرهنگ میراحمدی گفت: در ادامه تحقیقات و با اعترافات متهم، سایر اعضای شبکه از جمله رابطان فروش و افرادی که در انتقال و پنهانسازی اموال نقش داشتند نیز در عملیاتهای جداگانه شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به گستره فعالیت این شبکه تصریح کرد: اعضای این باند در شهرهای مختلف از جمله تهران، پردیس، شهریار و کرج و همچنین برخی استانهای دیگر فعالیت داشتند و پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.
هشدار پلیس به شهروندان؛ به رسید بانکی ارسالی اعتماد نکنید
سرهنگ کارآگاه «مسلم میراحمدی» در پایان با ارائه هشدارهایی برای پیشگیری از وقوع این نوع کلاهبرداریها گفت: شهروندان در معاملات اینترنتی نباید صرفاً به تصویر یا اسکرینشات رسید بانکی اعتماد کنند؛ کلاهبرداران میتوانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال و نرمافزارهای جعلی، رسیدهایی مشابه رسیدهای واقعی بانکی ایجاد کنند.
وی افزود: فروشندگان باید پیش از تحویل کالا، واریز وجه را از طریق سامانه پیامکی بانک، اپلیکیشن رسمی بانکی یا سایر روشهای معتبر بررسی کنند و تا زمانی که مبلغ به صورت قطعی در حساب آنان ثبت نشده است، از تحویل کالا خودداری کنند.
این مقام انتظامی تأکید کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند مأموران پلیس در پوشش خدمت، اقدام به خرید و فروش کالای شخصی از طریق فضای مجازی یا درخواست ارسال کالا با پیک و واریز وجه به کارتهای شخصی نمیکنند؛ بنابراین هرگونه ادعای خرید کالا از سوی کارکنان پلیس یا سایر ارگانهای دولتی و نظامی باید با دقت و از طریق مراجع رسمی احراز شود.
سرهنگ میراحمدی خاطرنشان کرد: ارسال تصویر کارت شناسایی، کارت پرسنلی یا عکس فرد با لباس پلیس به هیچ عنوان به معنای احراز هویت قطعی نیست و کلاهبرداران میتوانند این تصاویر را با ابزارهای دیجیتال جعل کنند. شهروندان باید هویت افراد را از مسیرهای رسمی و قابل اطمینان بررسی کنند.
وی همچنین با هشدار نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران از ایجاد فضای اضطراب و عجله در معاملات گفت: عباراتی مانند «پیک در محل است»، «عجله دارم» یا «همین الان واریز کردم» نباید موجب شود فروشنده از بررسی دقیق حساب خود صرفنظر کند؛ هرگونه عجله غیرمتعارف در معامله میتواند نشانهای از یک کلاهبرداری باشد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با چنین شگردهایی، حتی در صورت جلوگیری از وقوع کلاهبرداری، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یا نزدیکترین پایگاه پلیس آگاهی اطلاع دهند تا امکان شناسایی سریعتر مجرمان و جلوگیری از قربانی شدن افراد دیگر فراهم شود.
منبع: پلیس