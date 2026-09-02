ورود فرش افغانستان و پاکستان به بازار ایران همچنان ادامه دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - توکلی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره میزان قاچاق فرش نیز اظهار کرد: درباره خروج مسافری فرش باید توجه داشت که طبق قانون، هر مسافر می‌تواند تا ۲۴ مترمربع فرش را به همراه خود از کشور خارج کند و این موضوع قاچاق محسوب نمی‌شود.

توکلی افزود: بسیاری از مسافران فرش همراه خود نمی‌برند، اما برخی مسافران، به‌ویژه افرادی که برای دیدن فرزندان خود به خارج از کشور می‌روند، ممکن است یک تخته فرش نیز برای فرزندشان ببرند. این اقدام در چارچوب مقررات قانونی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: البته فرشی که از ایران خارج می‌شود، در کشور مقصد مشمول مقررات گمرکی همان کشور خواهد بود. ما در ایران برای خروج مسافری فرش محدودیت خاصی در این زمینه ایجاد نکرده‌ایم، اما کشور مقصد از آن گمرکی دریافت می‌کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف گفت: گمرک فرشی که یک مسافر به صورت چمدانی با خود می‌برد با گمرک فرشی که یک صادرکننده به صورت عمده و تجاری صادر می‌کند، متفاوت است و همین موضوع باعث می‌شود برای بسیاری از افراد، خروج مقدار بیشتری فرش به صورت مسافری صرفه اقتصادی نداشته باشد.

توکلی در ادامه درباره ورود فرش خارجی به بازار ایران اظهار کرد: در گذشته فرش افغانستان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد و بسیاری از دوستان برای مقابله با این موضوع زحمات زیادی کشیدند و تا حدود زیادی جلوی این روند گرفته شد و میزان عرضه فرش افغانی در فروشگاه‌های داخلی نیز کاهش پیدا کرد.

وی افزود: در مقطعی برخی از این فرش‌ها حتی به کشورهایی صادر می‌شد که امکان صادرات مستقیم فرش ایرانی به آنها وجود نداشت و از این طریق مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان فرش‌هایی از افغانستان، پاکستان و تا حدودی ترکیه وارد کشور و در بازار عرضه می‌شوند.

توکلی با اشاره به کیفیت پایین برخی از این فرش‌ها گفت: ما به عنوان اتحادیه بارها به خریداران اطلاع‌رسانی کرده‌ایم که فرش غیرایرانی خریداری نکنند؛ چرا که کیفیت این فرش‌ها بسیار پایین‌تر از فرش ایرانی است و پس از مدتی استفاده، قابلیت خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: حتی در مواردی که فرش نیاز به شست‌وشو پیدا می‌کند، کیفیت برخی از این محصولات به حدی پایین است که پس از شست‌وشو دیگر قابلیت استفاده مناسب را ندارد.

توکلی با بیان اینکه قیمت پایین‌تر فرش‌های خارجی یکی از عوامل استقبال برخی خریداران است، گفت: متأسفانه به دلیل اینکه قیمت این فرش‌ها پایین‌تر از فرش ایرانی است، برخی فروشندگان نیز ممکن است به خریدار اعلام نکنند که محصول ایرانی نیست و فرش‌های افغانستانی و پاکستانی را به عنوان فرش ایرانی عرضه کنند. در این شرایط، خریدار نیز متوجه تفاوت آن نمی‌شود.

همکاری اتحادیه با پلیس امنیت اقتصادی برای جمع‌آوری فرش قاچاق

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف درباره مقابله با عرضه فرش‌های قاچاق در بازار نیز گفت: برای جمع‌آوری این محصولات با پلیس امنیت اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاهم‌هایی انجام داده‌ایم.

توکلی افزود: در حال حاضر اگر موردی به عنوان کالای قاچاق معرفی و مشخص شود، امکان جمع‌آوری آن وجود دارد و این موضوع در حال پیگیری است.

وی همچنین درباره عرضه فرش‌های قاچاق در فضای مجازی اظهار کرد: اگر سایتی دارای نماد اعتماد باشد و فرش قاچاق در آن عرضه شود، با پیگیری‌های مرکز ملی فرش و بررسی کارشناسان می‌توان موضوع را شناسایی کرد.

توکلی گفت: کارشناسان با بررسی فرش و حتی در مواردی با یک نگاه کلی و تجربی می‌توانند تشخیص دهند که یک فرش ایرانی است یا خیر. البته در فضای مجازی موضوع پیچیده‌تر است و برخی افراد از مواد اولیه نامحدود استفاده می‌کنند و تشخیص نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

وی تأکید کرد: موضوع مقابله با عرضه فرش قاچاق و غیرایرانی از مواردی است که باید به صورت جدی دنبال شود و آنچه از دست دولت و دستگاه‌های مسئول برمی‌آید، در حال پیگیری است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف در پاسخ به پرسشی درباره تأمین مواد اولیه و واردات ابریشم نیز گفت: موضوع واردات ابریشم را پیگیری می‌کنیم و تلاش ما این است که واردات این محصول در نهایت به تولید بازگردد و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

توکلی ادامه داد: با رویکردی که در این زمینه اتخاذ شده، موضوع را مثبت ارزیابی می‌کنم و امیدواریم در کمیته‌های مربوطه مصوبات خوبی داشته باشیم تا واردکنندگان ابریشم بتوانند به خواسته‌های خود برسند و در نهایت واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان فرش ابریشمی از این روند منتفع شوند.

وی گفت: این موضوع در یکی دو هفته آینده و در جلسات آتی مطرح خواهد شد و امیدواریم تصمیمات مناسبی در این زمینه اتخاذ شود.