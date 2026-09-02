باشگاه خبرنگاران جوان - معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران از آغاز اجرای طرح ضربتی جمع آوری خودروهای اسقاطی در سطح محدوده و پاکسازی شریانهای اصلی پایتخت از وانتبارهای فروشنده خبر داد.
احمد معظمی با اعلام این خبر گفت: این عملیات با دستور ویژه رئیس راهور تهران بزرگ سرهنگ گودرزی و با همکاری مشترک سرکلانتریهای پهنههای پنجگانه تهران از امروز به مرحله اجرا درآمده است.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان، با اشاره به برگزاری نشست مشترک و همافزایی با رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و سرکلانترهای پهنههای شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی پایتخت اظهار داشت: حفظ انضباط شهری، رفع انسداد معابر و تسهیل در عبور و مرور شهروندان از اولویتهای اساسی مدیریت شهری است. در همین راستا و به منظور رفع گرههای ترافیکی و معضلات ناشی از پارک و فعالیت غیرمجاز در شریان های اصلی شهر، جلسه راهبردی با فرماندهان راهور تهران بزرگ برگزار شد.
وی در ادامه با تشریح مصوبات این نشست افزود: بر اساس توافقات مقرر شد عوامل راهور در تمامی مناطق ۲۲گانه با هماهنگی سرکلانتریهای پنج پهنه، همکاری همهجانبه و پویایی با نیروهای شرکت شهربان و شهرداریهای مناطق داشته باشند تا نسبت به شناسایی، اعمال قانون و جمعآوری سریع خودروهای اسقاطی، رهاشده و وانتبارهای فروشنده که در شریانهای اصلی شهر موجب اختلال ترافیکی و سد معبر شدهاند، اقدام شود.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان در پایان با تأکید بر استمرار و پایش دقیق این طرح تصریح کرد: این طرح ضربتی از امروز بهصورت گسترده در سطح پایتخت عملیاتی شده و لازم به ذکر است که فرایند ساماندهی و برخورد با تخلفات سد معبر خودرویی بهطور همزمان در مناطق ۹، ۱۰، ۲۱ و ۲۲ نیز با جدیت در حال اجراست تا شاهد روانسازی ترافیک و بازگشت آرامش بصری و عبوری به معابر پایتخت باشیم.