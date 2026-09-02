زن میانسالی که ۴۱ سال قبل نوزادش را بعد از زایمان از دست داده بود با استناد به حرف‌های یک خانم دکتر مبنی بر احتمال زنده بودن فرزندش شکایتی را در دادسرا تنظیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  چند روز قبل زن میانسالی به دادسرای امور جنایی تهران رفت و گفت: «تابستان سال ۶۴ در یکی از بیمارستان‌های پایتخت زایمان کردم از آنجایی که بچه‌ام بیماری زردی داشت، بیمارستان مرا ترخیص کرد، اما بچه را برای درمان نگه داشت. ۴ روز بعد وقتی برای ترخیص فرزندم به بیمارستان رفتم به من گفتند که پسرم فوت کرده و بچه را نیز خودشان دفن کرده‌اند.»

زن میانسال ادامه داد: «از مرگ بچه‌ام خیلی ناراحت بودم و افسردگی گرفتم تا اینکه چندی بعد دوباره بچه دار شدم و کم کم توانستم با این غم کنار بیایم. اما با گذشت ۴۱ سال از این ماجرا وقتی چند روز قبل برای درمان به مطب یک خانم دکتر رفتم متوجه شدم مطبش مقابل همان بیمارستانی است که من فرزند اولم را به دنیا آورده بودم. با دیدن بیمارستان داغم تازه و حالم بد شد. وقتی خانم دکتر علت بهم ریختگی‌ام را پرسید من ماجرای مرگ بچه‌ام را تعریف کردم و به او گفتم آنها حتی جسد بچه‌ام را ندادند که خودم پسرم را دفن کنم و موقع دلتنگی سر مزارش بروم.»

خانم دکتر بعد از شنیدن این ماجرا گفت من در همان سال‌ها پزشک این بیمارستان بودم و یادم می‌آید که آن زمان شما برای ترخیص بچه دیر آمدید و خانواده‌ای بودند که بچه شان فوت کرده بود و بی‌قراری می‌کردند. بچه شما را به آن خانواده دادند و به شما گفتند که بچه‌تان فوت کرده است. از آن موقع این راز را بر ملا نکرده بودم.
 
انکار خانم دکتر در دادسرا

 زن میانسال ادامه داد: «چند روز بعد از این ماجرا به سراغ خانم دکتر رفتم و از او خواستم کمک کند تا بچه‌ام پیدا شود، اما خانم دکتر به کل منکر اظهاراتش شد.»

با شکایت زن میانسال، به دستور بازپرس عظیم سهرابی، خانم دکتر به دادسرا احضار شد، اما اظهاراتی متفاوت داشت. او در تحقیقات گفت: «من هرگز چنین حرف‌هایی به این خانم نزدم. روزی که او برای معاینه به مطبم آمد از نظر روحی حالش خوب نبود و زمانی که ماجرا را برایم تعریف کرد به او گفتم اگر تصور می‌کنید بچه تان زنده است می‌توانید شکایت کنید. چون در تحقیقات مشخص می‌شود که آن روز چند بچه به دنیا آمده‌اند و با آزمایش دی‌ان‌ای هویت بچه‌ها روشن می‌شود. من حرف دیگری نزدم اصلاً در زمانی که پسر این خانم در آن بیمارستان به دنیا آمده من در شهرستان بودم و یک سال و نیم بعد از این ماجرا من در بیمارستان مذکور شروع به کار کردم و از ماجرا بی‌اطلاع هستم.»

با اظهارات خانم دکتر، به دستور بارپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات در رابطه با سرنوشت پسر زن میانسال ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: نوزاد ، دادسرای جنایی
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