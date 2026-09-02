رئیس اتاق اصناف کشاورزی از اصلاح قبوض برق بخش کشاورزی خبر داد و گفت: کشاورزان الگوی مصرف را رعایت کنند، در غیراین صوزت مشمول افزایش قیمت می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی از اصلاح قبوض برق بخش کشاورزی خبر داد و گفت: با کاهش قبوض برق بخش کشاورزی، کشاورزان قبوض اصلاحی را پرداخت کنند.

به گفته وی، افزایش ۴۰۰ برابری قبوض بخش کشاورزی که اتفاق افتاده بود،  شرایط سختی داشتیم که بحث هم الگوی مصرف بود که تجدید نظر در الگوی مصرف شد و با تعامل اتاق اصناف کشاورزی و وزارت نیرو و پیگیری های مجلس، اتفاقات خوبی را رقم خواهیم زد.

عالمی ادامه داد: قبوض صادره در ابن حوزه با الگوی مصرف درست و صحیحی باشد تا عدالت انجام شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: برای کشاورزانی که خارج از الگو مصرف می کنند، قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت، از این رو توصیه می شود که مصرف را مدیریت کنند تا بیش از الگو مصرف نداشته باشند.

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برچسب ها: برق چاه های کشاورزی ، قبوض برق ، بخش کشاورزی
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