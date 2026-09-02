اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ستاد خبری جشنواره، در راستای بررسی و ارزیابی آثار ارسال‌شده به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای این رویداد هنری معرفی شدند.

بر این اساس، محسن سلیمانی فارسانی، امیرحسین حریری و آزیتا ترکاشوند به عنوان اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای این دوره از جشنواره منصوب شدند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: جشنواره تئاتر مقاومت ، تئاتر
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