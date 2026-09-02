باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گودرزی رییس مرکز آمار ایران روز چهارشنبه در دویست و هفتاد و یکمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان در شرکت برق منطقهای با تاکید بر اهمیت ویژه آمار در نظام برنامهریزی کشور، اظهار داشت: آمار دقیق حقالناس است و باید تلاش کنیم دادههای صحیحی در حوزههای حساسی، چون جمعیت، نرخ تورم و بیکاری تولید و در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد؛ چرا که این اطلاعات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سرنوشت مردم تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: سرشماری پیشرو با بهرهگیری از روشهای نوین انجام میشود، محوریت اجرای این طرح با استان و موفقیت آن نیازمند رفع نقص در پایگاههای اطلاعاتی و سامانههای مرتبط با آمار کشور از جمله سازمان ثبت احوال، فراجا و سامانه املاک و اسکان است.
رییس مرکز آمار ایران با تشریح جزئیات اجرای سرشماری جدید، از آغاز طرح سرشماری ثبتیمبنا از آبانماه سال جاری خبر داد و تاکید کرد: در این روش، مراجعه به درب منازل به حداقل ممکن میرسد و اطلاعات شهروندان بهصورت کاملاً محرمانه و گمنام صرفاً برای برنامهریزیهای کلان استفاده خواهد شد.
گودرزی یادآور شد: برای اجرای دقیق سرشماری پیشرو به دستگاههای اجرایی و نهادهای استانی مهلتی یکماهه داده شده تا نسبت به رفع نواقص سامانههای ملی خود اقدام کنند و تاکید شده که اطلاعات مربوط به دهیاریها، روستاها، شهرها و دهستانها باید بهطور دقیق در سامانه املاک و اسکان ثبت شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج ملموس این طرح برای مردم و تصمیمگیران افزود: در روش ثبتیمبنا، مبنای کار دادههای ثبت شده شهروندان در دستگاههای مختلف اداری و اجرایی نظیر آموزش و پرورش، سازمان ثبت احوال و وزارتخانههای گوناگون است.
وی گفت: این اطلاعات در مرکز آمار با یکدیگر تقاطع داده میشوند تا کمترین میزان مراجعه حضوری به درب منازل صورت گیرد. با این حال، بخش محدودی از عملیات میدانی در آبانماه صرفاً با هدف راستیآزمایی و تکمیل نواقص اطلاعاتی انجام خواهد شد.
رییس مرکز آمار ایران در خصوص نوع اطلاعاتی که در این طرح بررسی میشود، توضیح داد: اقلام هویتی، دادههای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و شاخصهایی که دست تصمیمگیران را برای ترسیم افق برنامهریزی آینده باز میگذارد، شاکله اصلی این اطلاعات را تشکیل میدهند.
گودرزی با بیان اینکه نیازهای اطلاعاتی ابتدا از دستگاههای مختلف دریافت و در مرکز آمار بررسی میشود، تصریح کرد: با توجه به ماهیت ثبتیمبنا بودن این سرشماری، لزوماً تمامی اقلام در قالب پرسشنامههای مستقیم گنجانده نمیشوند و جزئیات دقیق سوالات و شاخصهای نهایی تا پایان شهریورماه مشخص خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع نگرانی خانوارها پیرامون تبعات ارائه اطلاعات دقیق پرداخت و با اطمینانبخشی به جامعه تاکید کرد: بر اساس قانون مرکز آمار، دادههایی که در قالب سرشماریها جمعآوری میشوند منحصراً برای اهداف آماری کاربرد دارند. این دادهها بهصورت کاملاً گمنام وارد مرکز آمار شده و تحلیل میشوند تا صرفاً جمعیت یک شهر، روستا یا آبادی مشخص گردد.
رییس مرکز آمار ایران در پایان خاطرنشان کرد: این سازمان نیازی به دادههای شفاف و قابل شناسایی فردی ندارد و اطلاعات جمعآوری شده به هیچ عنوان در حوزههایی نظیر مالیات و یا سایر بخشهای غیرمرتبط مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
استاندار اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: سرشماری ۱۴۰۵ یک پروژه مشترک میان تمامی دستگاههای اجرایی است و همه مسوولان موظفند در تکمیل دادههای اطلاعاتی و رفع نواقص سامانههای زیرمجموعه خود اهتمام جدی بورزند.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه اساس تصمیم گیریهای ملی و استانی بر اساس آمار است، ادامه داد: آمار دقیق مبنای توزیع عادلانه امکانات بوده و از همین رو مدیران دستگاههای اجرایی باید برای اجرای دقیق و ثبت اطلاعات در سرشماری نفوس و مسکن پیش رو، احساس مسوولیت بیشتری داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ مبنای بخش مهمی از تصمیمگیریهای آینده کشور خواهد بود، اظهار داشت: تفاوت عمده سرشماری این دوره با ادوار گذشته، اتکای آن بر پایه اطلاعات سامانههای ثبتی است و از این رو اطلاعات ثبت شده در سامانههای ثبت احوال، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان میتواند تصویری روشن از پراکندگی جمعیتی استان ارایه دهند.
نماینده عالی دولت در استان اصفهان تصریح کرد: دقت در ثبت دادههای آماری، تاثیر مستقیمی بر تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات در سطح استان دارد و انتظار میرود اطلاعرسانی به مردم در این حوزه در دستور کار جدی رسانهها قرار گیرد تا روشهای جدید سرشماری بهینهتر برای افکار عمومی تشریح شود.