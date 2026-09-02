باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه اینوتکس صرفاً محلی برای ارائه توانمندی شرکتها نیست، بلکه بستری برای اتصال ایده، سرمایه و صنعت و تبدیل فناوری به نوآوری و قابلیتهای اقتصادی و صنعتی است.
افشین در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری و نوآوری (اینوتکس) با اشاره به نقش این رویداد در توسعه زیستبوم نوآوری کشور اظهار کرد: در نمایشگاه امسال ۲۷۰ شرکت و مجموعه از ۲۲ استان کشور حضور دارند و حوزههای هوش مصنوعی، شهر هوشمند و امنیت سایبری از جمله حوزههایی هستند که سهم قابل توجهی از غرفهها را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: اینوتکس تنها یک نمایشگاه برای معرفی توانمندی شرکتهای دانشبنیان نیست؛ بلکه محلی است که سرمایهگذاران میتوانند در استارتاپها سرمایهگذاری کنند، شرکتهای دانشبنیان توانمندیهای خود را برای حل مسائل کشور به نمایش بگذارند و صنایع نیز نیازها و مسائل خود را مطرح کنند. تلاش ما این است که از طریق چنین رویدادهایی، پیوند مؤثری میان ایده، سرمایه و صنعت برقرار شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به شرایط کشور و حضور پرانرژی جوانان و نخبگان در این نمایشگاه گفت: با وجود شرایط دشواری که کشور با آن مواجه است، امروز شاهد حضور امیدوارانه و پرانرژی جوانان و نخبگان در عرصه علم و فناوری هستیم. این حضور نشان میدهد که مسیر آینده ایران با اتکا به توانمندی همین شرکتها، نخبگان و فعالان زیستبوم فناوری با قدرت ادامه خواهد یافت.
افشین با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم، ایجاد اتصال و همراستایی میان اجزای زیستبوم دانشبنیان است، تصریح کرد: ایران از ظرفیتهای ارزشمندی در دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، صندوقهای سرمایهگذاری و صنایع برخوردار است، اما یکی از چالشهای اصلی، نبود اتصال کافی میان این ظرفیتها بوده است.
وی ادامه داد: در زیستبوم دانشبنیان کشور ستارههای پرنوری داریم، اما این ستارهها بهخوبی به یکدیگر متصل نشدهاند. تلاش ما از ابتدای دولت چهاردهم بر این بوده است که این ارتباط را تقویت کنیم؛ چرا که یک اکوسیستم زمانی قدرتمند میشود که از پراکندگی به همراستایی و همافزایی برسد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به سفرهای استانی خود گفت: تاکنون حدود ۴۰ سفر استانی داشتهام و از ۲۷ استان کشور بازدید کردهام که برخی استانها نیز بیش از یکبار میزبان این سفرها بودهاند. تلاش کردهایم بر اساس ظرفیتها و توانمندیهای هر استان، زنجیره ارزش مشخصی تعریف کنیم تا شرکتها و پارکهای علم و فناوری بتوانند حول یک یا چند مسئله و نیاز مشخص شکل بگیرند.
افشین تأکید کرد: البته این رویکرد به معنای کنار گذاشتن اکوسیستم باز نیست؛ چرا که معتقدیم خلاقیت و نوآوری از دل همین فضای باز شکل میگیرد. با این حال، بخشی از زیستبوم باید در قالب زنجیرههای مشخص و همراستا سازماندهی شود، زیرا همین زنجیرهها هستند که قدرت و قابلیت ملی ایجاد میکنند.
وی درباره اجرای قانون و سازوکارهای پیشبینیشده در حوزه علم و فناوری نیز گفت: زمانی که یک موضوع به قانون تبدیل میشود، دولت موظف به اجرای آن است. برای اجرای قانون نیز ممکن است اساسنامهها، آییننامهها و زیرساختهایی لازم باشد که باید در چارچوبهای قانونی و در زمانبندی مشخص تهیه و تصویب شوند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در پاسخ به پرسشی درباره ساختارهای جدید و تشکیل سازمان مربوطه اظهار کرد: اکنون موضوع در قالب قانون مطرح است و پس از ابلاغ، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود. جزئیات سازوکار اجرایی و ساختارهای مورد نیاز نیز از طریق تهیه و تصویب اساسنامهها و آییننامههای مرتبط مشخص میشود.
وی افزود: در اجرای این قانون باید بهگونهای عمل کنیم که کشور با تعدد و موازیکاری صندوقهای حمایتی مواجه نشود. لازم است سازوکاری طراحی شود که ضمن جلوگیری از موازیکاری، حمایت از همه حوزههای علم و فناوری بهصورت مؤثر ادامه یابد.
افشین با اشاره به اولویتهای معاونت علمی در حمایت از فناوریهای نوظهور گفت: حوزههایی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، امنیت سایبری، مواد پیشرفته، میکروالکترونیک و علوم شناختی از جمله عرصههایی هستند که مورد توجه ویژه قرار دارند و تلاش میکنیم با بهرهگیری از رویکرد «دولت هدایتگر»، حمایتهای مؤثرتری از این حوزهها صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل نوع سیاستگذاریهای گذشته و باز بودن اکوسیستم علم و فناوری، برخی حوزههای نوظهور کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. با تغییراتی که در حکمرانی و سیاستگذاری فناوری در حال انجام است، امیدواریم این حوزهها بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.
معاون رئیسجمهور درباره زمان اجرای مفاد قانون و آییننامههای مربوطه نیز گفت: پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ، هر ماده و بند قانونی که نیازمند آییننامه باشد، بر اساس مهلت تعیینشده در همان قانون اجرایی خواهد شد و دولت نیز مکلف است اقدامات لازم را در بازه زمانی مقرر انجام دهد.
افشین همچنین درباره تأثیر همزمانی برگزاری دو نمایشگاه اینوتکس و الکامپ بر میزان بازدیدکنندگان اظهار کرد: یکی از دلایل کاهش احتمالی تعداد مخاطبان، همزمانی این دو نمایشگاه مهم کشور است. هر دو رویداد از نمایشگاههای معتبر و مهم حوزه فناوری محسوب میشوند، اما به دلیل شرایط اخیر کشور و جابهجایی زمان برگزاری، برنامه آنها با یکدیگر تداخل پیدا کرده است.
وی افزود: همزمانی این دو رویداد بهطور طبیعی بر تعداد مخاطبان تأثیر میگذارد و باید برای سالهای آینده تدبیری اتخاذ شود تا این دو نمایشگاه با فاصله زمانی مناسبی برگزار شوند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور درباره حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاه اینوتکس نیز گفت: برای توسعه ارتباط میان شرکتهای دانشبنیان ایرانی و شرکتهای خارجی، ابتدا باید از شرایط کنونی کشور عبور کنیم تا بتوان درباره توسعه این همکاریها با دقت بیشتری برنامهریزی کرد.
افشین ادامه داد: با وجود اینکه شرایط کشور در وضعیت عادی قرار ندارد، شرکتهای خارجی نیز در این نمایشگاه حضور داشتهاند. امیدواریم در دورههای آینده، حضور شرکتهای خارجی در اینوتکس پررنگتر شود و در مقابل، شرکتهای دانشبنیان و پیشرو ایرانی نیز بتوانند ارتباطات بینالمللی گستردهتری برقرار کنند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف ما تقویت پیوند میان اجزای مختلف زیستبوم فناوری و نوآوری، توسعه زنجیرههای ارزش، حمایت از فناوریهای نوظهور و فراهم کردن زمینهای برای افزایش همکاریهای داخلی و بینالمللی است تا ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور بیش از گذشته به توان حل مسئله و خلق ارزش تبدیل شود.