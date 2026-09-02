وزارت امور خارجه درباره تجاوز نظامی آمریکا به ایران و پاسخ دفاعی ایران بیانیه ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای در مورد تجاوز نظامی آمریکا به ایران و پاسخ دفاعی ایران نوشت:

«وزارت امور خارجه، اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور علیه میهن عزیزمان را به شدیدترین وجه محکوم کرده و بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تاکید می‌کند.

رژیم آمریکا که در مواجهه با عزم آهنین ملت ایران در دفاع از کیان ایران، دچار استیصال شده است، شامگاه سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، به چندین منطقه غیرنظامی و زیرساخت‌های خدماتی از جمله تعدادی از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان حمله کرد که بر اثر آن تعدادی از هموطنان‌مان شهید و مجروح شدند و خساراتی به دارایی‌های عمومی و خصوصی وارد آمد.

در حمله دشمن آمریکایی به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان، بیش از ۷۰ نفر از هم‌وطنان شهید و مجروح شدند که اغلب آنها زن و کودک بودند. این جنایات جنگی وحشیانه که نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است یادآور جنایات قبلی آمریکایی-صهیونیستی طی یک سال و نیم اخیر، از جمله در میناب و لامرد است.

در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران طبق حق ذاتی دفاع مشروع پایگاه‌های نظامی آمریکا را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.

جمهوری اسلامی ایران موکدا از کشور‌های منطقه می‌خواهد با جلوگیری از استفاده متجاوزان آمریکایی از امکانات و قلمروی آنها برای تدارک و اجرای عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، مانع از تداوم و گسترش آتش جنگ در منطقه شوند و اجازه ندهند توطئه شوم آمریکایی-صهیونیستی برای تحمیل ناامنی دائمی بر منطقه محقق گردد.

وزارت امور خارجه ضمن تسلیت شهادت هم‌وطنان عزیزمان، مسئولیت همه دولت‌ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان و آمران نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی را یادآور می‌شود.

وزارت امور خارجه بار دیگر مسئولیت سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل، برای ایفای وظایف خود وفق منشور سازمان را یادآور می‌شود. سکوت و بی‌عملی ارکان سازمان ملل متحد در قبال نقض‌های مستمر اصول و قواعد بنیادین منشور به‌ویژه بند ۴ ماده ۲، از سوی یک عضو دائم شورای امنیت موجب بی‌اعتباری بیشتر جایگاه سازمان و تهدید فزاینده صلح و امنیت بین‌المللی خواهد شد.»

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، تجاوز آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
وزارت خارجه توقع داره نیروهای مسلح ایران به کشتار آمریکا در ایران جواب ندهند که اینجور توضیح داده
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
چرا هر وقت آمریکا به ایران حمله می کنه رییس‌جمهور فقط سکوت می کنه ؟
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
لطفا لطفا لطفا برای امام جمعه ها یک تیم حفاظتی قوی داشته باشید.احتمال سو قصد به جان این ستون های انقلاب هست.اگر یکی از این نخبه های انقلاب رو از دست بدهیم ،دیگر جایگزینی پیدا نخواهد شد.نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی و کیر تو روح حکومت آخوندی بی دین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
والا ما که پاسخی ندیدیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
اونا قبل از حمله مبدا را خالی می کنند.باید پیش دستنه اقدام کرد.
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