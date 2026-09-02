باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که شرکت‌های هواپیمایی، صنعت کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است اهداف احتمالی اقدامات بعدی دولت دونالد ترامپ علیه ایران باشند.

بسنت در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز پس از نشست گروه ۲۰ در کارولینای شمالی، همچنین به روسیه اشاره کرد و خواستار عدم حمایت این کشور از ایران شد.

او به برنامه «فاکس‌اند فرندز» گفت: «پیام من به همه این است که دور بمانید. همه ما می‌خواهیم این درگیری پایان پیدا کند و سریع‌ترین راه برای پایان یافتن این درگیری این است که هیچ‌کس هیچ حمایتی از ایران نکند.»

اظهارات بسنت در حالی مطرح می‌شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز گذشته در دیدار با مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود، حمایت خود را از تهران اعلام کرد. او گفت که «روسیه در تلاش است تا در شرایط سختی که ایران تجربه می‌کند، به این کشور کمک کند و کالا‌های اساسی مورد نیازش را تأمین کند».

بسنت روز گذشته نیز اعلام کرده بود که قصد دارد این هفته به عنوان بخشی از کارزار اقتصادی علیه ایران، تحریم‌های بانکی را علیه کشورمان اعلام کند.

تهدید‌های مداوم اقتصادی علیه ایران در حالی بیان می‌شود که به باور کارشناسان، ایران طی سال‌ها شبکه‌هایی از مسیر‌های تجاری جایگزین و کانال‌های مالی غیرمستقیم ایجاد کرده است و می‌تواند تاثیر تحریم‌ها را کاهش دهد. همچنین برخی کارشناسان می‌گویند که ادامه خرید نفت ایران توسط چین و نقش مراکز تجاری مانند امارات باعث می‌شود آمریکا نتواند به‌سادگی منابع درآمدی ایران را قطع کند.

منبع: رویترز