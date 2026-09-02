باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بر ظرفیت‌های مشترک این دو نهاد در حوزه پیشگیری تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین نقطه تلاقی میان رسانه ملی و دستگاه قضا، موضوع پیشگیری است؛ هر کجا اقدامات پیشگیرانه مبتنی‌بر آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای انجام یک اقدام یا جلوگیری از وقوع یک اتفاق مطرح باشد، نقش رسانه پررنگ و قابل‌توجه خواهد بود.

وی با اشاره به قوانین بالادستی، افزود: در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و پیشرفت و همچنین قوانین بودجه سالانه، هر کجا موضوع پیشگیری، فرهنگ‌سازی یا اطلاع‌رسانی مطرح می‌شود، رسانه باید به‌عنوان بخشی از وظیفه ذاتی خود، پیشگام باشد.

جبلی در ادامه، ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رسانه ملی را موردتأکید قرار داد و تصریح کرد: قطعاً همکاری و تعامل هرچه بیشتر این معاونت با رسانه ملی می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی، سالم‌سازی فضای جامعه و تحقق مأموریت ذاتی رسانه در هدایت فرهنگ عمومی‌کمک کند.

رئیس سازمان صداوسیما بهره‌مندی از ظرفیت‌های رسانه ملی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم را مورد اشاره قرار داد و با نگاهی به آثار تولیدشده در این حوزه، مجموعه نمایشی «آقای قاضی» را یکی از جلوه‌های موفق و پرمخاطب رسانه در این عرصه برشمرد که توانسته است با رویکردی نو، پیامی اثرگذار را به بدنه جامعه منتقل کند.

جبلی ریشه وقوع برخی جرایم را در ناآگاهی شهروندان دانست و گفت: بسیاری از چالش‌های قضایی ناشی از کم‌اطلاعی افراد نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خودشان است. ضرورت دارد رسانه با تبیین دقیق حقوق شهروندی، حقوق عامه و شاخص‌های جرم‌شناختی، گامی‌بلند در جهت ارتقای سواد حقوقی جامعه و پیشگیری از جرایم ناخواسته و غیرعمدی بردارد.

صداوسیما؛ رسانه پیشگیر و اعتمادافزا

مهدی امیر اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با تأکید بر نقش محوری رسانه ملی در مقابله با جرم و آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سطح همکاری میان صداوسیما و دستگاه قضایی را از سطح تعامل رسانه‌ای به ائتلاف راهبردی در دو حوزه پیشگیری و اجتماعی‌سازی عدالت، امری ضروری خواند.

وی در تبیین اهمیت این موضوع، به جایگاه کرامت انسانی در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: حفظ و تکریم کرامت والای انسان، یکی از پایه‌های اساسی نظام ماست و پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی، در تحقق این هدف نقشی اساسی ایفا می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رسانه و ابزار‌های مرتبط با آگاهی‌بخشی عمومی را دارای کارکردی فراتر از انتظار در هدایت جامعه و پیشگیری از جرم دانست و اظهار کرد: اگر بخواهیم ظرفیت‌های موجود در حوزه پیشگیری را رتبه‌بندی کنیم، حوزه رسانه و به‌ویژه رسانه ملی در بالاترین جایگاه قرار می‌گیرد؛ چراکه قادر است آگاهی‌بخشی عمومی را به شکلی گسترده، مستمر و به‌هنگام به پیش ببرد.

امیری اصفهانی با مرور کارنامه رسانه ملی در سال‌های اخیر در حوزه پیشگیری، تولید حدود ۹۸ هزار و ۶۰۰ دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی طی پنج سال گذشته را گواهی بر همت سازمان صداوسیما در مسیر ارتقای سواد حقوقی و مهار آسیب‌های اجتماعی دانست.

وی این حجم از تولیدات هدفمند را گامی مؤثر در جهت کاهش ناهنجاری‌ها و پاسداری از امنیت روانی جامعه توصیف و این میراث رسانه‌ای را سرمایه‌ای ارزشمند در خدمت به آحاد ملت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات با ضریبی مضاعف و رویکردی نوین تداوم یابد.

امیری اصفهانی در ادامه به آرایش میدان در جنگ ترکیبی علیه کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که جامعه آماج هجمه‌های بی‌وقفه قرار دارد، نقش رسانه ملی در ایجاد اعتماد عمومی و تحکیم انسجام اجتماعی نقشی حیاتی است؛ چراکه مواجهه خردمندانه با افکار عمومی و تقویت پیوند‌های اجتماعی، اولویتی گریزناپذیر است که رسانه ملی در خط مقدم آن قرار دارد.

در ادامه این نشست معاونان و مدیران ارشد طرفین نیز نکاتی را درباره موضوعات مطرح‌شده بیان و با ارائه گزارش‌هایی، پیشنهاد‌هایی برای بهبود همکاری‌های دو دستگاه مطرح کردند.

منبع: رسانه ملی