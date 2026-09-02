باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سعید تقی‌زاده در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی فارس در سال ۱۴۰۵ با محوریت برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶، با اشاره به عملکرد استان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و شرایط جنگی حاکم بر کشور، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در فارس در دولت چهاردهم شتاب گرفته است.

او افزود: حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در دو سال دولت چهاردهم در استان فارس با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به دولت قبل، تا ابتدای شهریورماه امسال به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این مدت با رشد ۳۹ درصدی، از ۲۳ طرح در دولت قبل به ۳۲ طرح در دولت چهاردهم افزایش یافته است.

تقی‌زاده، با اشاره به میزان سرمایه خارجی ثبت‌شده در استان گفت: طی ۲ سال دولت چهاردهم، ۲۹.۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در فارس ثبت شده که این رقم در دولت قبل ۱۳ میلیون دلار بوده و بیانگر رشد بیش از ۱۲۰ درصدی است.

او با بیان اینکه روند سرمایه‌گذاری خارجی در پنج ماه نخست سال جاری نیز ادامه داشته است، گفت: با وجود محدودیت‌ها و شرایط اضطراری حاکم بر کشور، چندین طرح سرمایه‌گذاری مشترک با مشارکت سرمایه‌گذاران پاکستانی و اماراتی و شرکت‌های استان فارس به تصویب رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: ۲ طرح مهم نیز در حوزه توسعه محصولات هیدروکربنی و تولید برای سرمایه‌گذاری خارجی در حال پیگیری است که با تصویب آنها در هفته‌های آینده، حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در پنج ماه نخست امسال به بیش از ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید.

تقی‌زاده همچنین از جذب و ثبت بیش از ۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان سرمایه به استان وارد شده است.

او با اشاره به نقش نمایشگاه شیراز اکسپو در معرفی ظرفیت‌های استان اظهار کرد: فرآیند سرمایه‌گذاری از معرفی فرصت‌ها آغاز می‌شود و تا ثبت نهایی سرمایه ادامه دارد و بخشی از توفیقات استان در جذب سرمایه‌گذار، به ظرفیت‌سازی و زمینه‌سازی انجام‌شده در نمایشگاه سال گذشته بازمی‌گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: نمایشگاه صادرات و سرمایه‌گذاری فرصتی ارزشمند برای ظرفیت‌سازی، شتاب‌بخشی و تسهیل جریان ورود سرمایه به استان است و آثار نمایشگاه سال گذشته نیز در روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل مشاهده است.

تقی‌زاده گفت: یکی از محور‌های اصلی کمیته سرمایه‌گذاری نمایشگاه شیراز اکسپو، شناسایی و معرفی فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری متناسب با مزیت‌های استان فارس است.

او افزود: تاکنون ۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری در هفت بخش اقتصادی شامل صنعت و معدن، کشاورزی، آب و برق و انرژی، بهداشت و درمان، گردشگری و عمران و شهرسازی شناسایی شده که ارزش مجموع آنها بیش از ۹ میلیارد یورو است.

تقی‌زاده ادامه داد: این فرصت‌ها همراه با مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاری، به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی در حال تدوین است و در قالب فایل و کتابچه، به صورت شفاف در اختیار صاحبان سرمایه قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، با اشاره به برنامه‌های کمیته سرمایه‌گذاری در زمان برگزاری نمایشگاه اکسپو شیراز گفت: در قالب میز خدمات سرمایه‌گذاری، مشاوره‌های تخصصی و فنی به سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، حمایت‌ها، تضمین‌ها، مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی برای آنها تشریح می‌شود.

تقی زاده اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز متناسب با ماموریت‌های خود، ظرفیت‌های موجود در حوزه زیرساخت، آب، برق، انرژی، اقامت و سایر الزامات مورد نیاز برای تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری را معرفی خواهند کرد.

او، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای دعوت از سرمایه‌گذاران گفت: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری سراسر کشور اعلام کرده است که فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه استان‌های مختلف را برای مشارکت در این نمایشگاه دعوت و اطلاع‌رسانی کنند.

تقی‌زاده افزود: همچنین از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران درخواست شده است موضوع برگزاری نمایشگاه به سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران مقیم کشور‌های حوزه خلیج فارس که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اطلاع‌رسانی شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: نامه‌ای نیز با اجازه استاندار فارس در حال تهیه است تا با امضای استاندار خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، از شبکه بانکی، اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی، برای مشارکت در طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی دعوت شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، ضمن تاکید بر ضرورت سنجش خروجی‌های نمایشگاه شیراز اکسپو اظهار کرد: از مجری نمایشگاه انتظار می‌رود علاوه بر تعهدات اجرایی، مسئولیت پایش بخشی از خروجی‌های نمایشگاه را نیز بر عهده بگیرد.

تقی زاده افزود: مسیر معرفی فرصت سرمایه‌گذاری تا ثبت قطعی سرمایه و به بیان دیگر، مسیر تبدیل تفاهم‌نامه‌های منعقدشده به سرمایه‌گذاری خارجی قطعی، نیازمند همراهی مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ابزار‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مختلف است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، صرف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تحقق سرمایه‌گذاری را ناکافی دانست و گفت: برای اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با سرمایه‌گذاران، باید مشکلات مربوط به زمین، زیرساخت، انرژی و سایر الزامات سرمایه‌گذاری برطرف شود.

تقی‌زاده، پیشنهاد تشکیل یک شورای فرادستگاهی در استان را نیز مطرح کرد و گفت: پیشنهاد مشخص ما تشکیل شورایی با عنوان "شورای سرمایه‌گذاری خارجی" یا عنوانی مشابه، با حضور و مشارکت همه دستگاه‌هایی است که در فرآیند جذب و تحقق سرمایه‌گذاری خارجی نقش دارند تا موانع این مسیر به صورت هماهنگ برطرف شود.

مدیران استانی منتظر دستگاه‌های ملی نمانند

حسینعلی امیری استاندار فارس نیز اظهار کرد: استان فارس ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، باغداری، خدمات مهندسی، شرکت‌های دانش‌بنیان و گردشگری دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت اقتصاد استان استفاده کرد.

او، با اشاره به شرایط کشور و آثار اقتصادی جنگ، گفت: جنگ علاوه بر خسارت‌ها و مشکلات، می‌تواند زمینه شناسایی و فعال شدن ظرفیت‌های جدید را فراهم کند و یکی از این ظرفیت‌ها، تقویت حکمرانی استانی و استفاده بیشتر از توانمندی‌های محلی است.

نماینده عالی دولت در فارس افزود: در شرایطی که ارتباط استان‌ها با مرکز ممکن است با محدودیت مواجه شود، باید ظرفیت‌های موجود در داخل استان فعال شوند و مدیران، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از توان خود برای اداره بهتر امور استفاده کنند.

امیری با بیان اینکه سیاست کشور به سمت افزایش اختیارات استان‌ها حرکت کرده است، ادامه داد: اختیاراتی که قابل تفویض باشد، باید به مدیران استانی واگذار شود تا هر استان متناسب با مزیت‌های خود حرکت کند و به سمت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی پیش برود.

او تاکید کرد: فارس نباید خود را صرفا در قالب یک اداره یا اداره‌کل ببیند، بلکه باید ملی فکر و استانی عمل کند و برای فعال کردن ظرفیت‌های موجود، منتظر دستگاه‌های ملی نماند.

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های این استان در بخش‌های مختلف اقتصادی، اظهار کرد: فارس از نیروی انسانی توانمند، دانشگاه‌های معتبر، چندین فرودگاه، از جمله سه فرودگاه بین‌المللی، و همچنین تجار و بازرگانان توانمند برخوردار است.

امیری اضافه کرد: موقعیت فارس امکان ارتباط اقتصادی با کشور‌های حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا و سایر بازار‌های هدف را فراهم کرده و باید از این ظرفیت برای توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری استفاده شود.

او با تاکید بر اینکه نمایشگاه شیراز اکسپو باید فراتر از یک رویداد نمایشگاهی برگزار شود، گفت: برگزاری این نمایشگاه باید به قرارداد‌های تجاری و رفت‌وآمد‌های اقتصادی منجر شود و بتواند در شرایط کنونی امید را در جامعه تقویت کند.

استاندار فارس با اشاره به نقش اقتصاد در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: همان‌گونه که نیرو‌های مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی کشور تلاش می‌کنند، فعالان اقتصادی نیز باید در عرصه اقتصاد به‌عنوان بخشی از جهاد اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.

امیری افزود: جنگ امروز تا حد زیادی جنگ اراده‌هاست و اگر ظرفیت‌های استان فارس با اراده و برنامه‌ریزی مناسب در شیراز اکسپو معرفی شود و این معرفی به قرارداد و تعامل اقتصادی منجر شود، می‌توان آثار مثبتی در تقویت امید عمومی و خنثی کردن اهداف دشمن ایجاد کرد.

او تصریح کرد: اگر مردم ببینند اقتصاد کشور و استان با وجود شرایط دشوار در حال حرکت است، دشمن نیز در رسیدن به اهداف خود ناامید خواهد شد.

او گفت: سیاست خارجی کشور تا حد زیادی از قدرت داخلی تاثیر می‌پذیرد و هرچه در داخل منسجم‌تر، مستحکم‌تر و همدل‌تر باشیم، قدرت بیشتری در عرصه‌های خارجی و مذاکرات خواهیم داشت.

استاندار فارس، با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه شیراز اکسپو ۲۰۲۶، خواستار تعیین دقیق وظایف هر دستگاه شد.

امیری پیشنهاد کرد: برای دستگاه‌های ذی‌ربط فرم‌هایی طراحی شود که در آن تکالیف هر دستگاه به‌صورت دقیق مشخص باشد و اقدامات نیز به شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری تبدیل شود.

او گفت: باید سهم هر دستگاه مشخص و روند اجرای تعهدات به‌صورت روزانه و هفتگی رصد و پایش شود تا مشخص باشد هر دستگاه چه میزان از وظایف خود را انجام داده و در چه وضعیتی قرار دارد.

استاندار فارس گفت: برگزاری نمایشگاه یک کار مجموعه‌ای است و عملکرد هر یک از اعضا بر عملکرد سایر بخش‌ها تاثیر دارد، بنابراین اگر یک بخش در انجام وظیفه خود تاخیر کند یا آن را به‌درستی انجام ندهد، کل روند برگزاری نمایشگاه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

امیری، همچنین بر نقش فرمانداران، بخشداران و شهرداری‌های استان، به‌ویژه شهرداری شیراز، در برگزاری این رویداد تاکید کرد و دعوت از استان‌های همجوار برای حضور در نمایشگاه را اقدامی ضروری دانست.

او، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره برنامه‌های نمایشگاه، بر تولید و ارائه محتوای فاخر و متناسب با اهداف اکسپو تاکید کرد و گفت: محتوای نمایشگاه باید برای بازدیدکنندگان جذاب باشد و بتواند ظرفیت‌های استان را به شکل مناسبی معرفی کند.

استاندار فارس همچنین خواستار توجه بیشتر به هنر‌های محلی، فولکلور، موسیقی، پوشش و رسوم اقوام مختلف استان در برنامه‌های جانبی نمایشگاه شد.

امیری اظهار کرد: فارس اقوام مختلفی دارد که هر یک از آنها دارای رسوم، موسیقی، پوشش و جاذبه‌های فرهنگی خاص خود هستند و این ظرفیت‌ها می‌تواند در معرفی استان به مهمانان داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف‌گذاری برای تولید ثروت و توسعه ارتباطات اقتصادی

استاندار فارس ابراز امیدواری کرد شیراز اکسپو ۲۰۲۶ بتواند همچون دیگر عرصه‌هایی که فارس در آنها عملکرد موفقی داشته است، به نتایج ملموس اقتصادی منجر شود.

امیری افزود: انتظار می‌رود این نمایشگاه زمینه ارتباط موثرتر فارس با سایر استان‌ها و کشور‌های دیگر، تولید ثروت، توسعه اقتصاد استان و شناسایی و فعال شدن ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف را فراهم کند.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در سال ۱۴۰۵ که با محوریت بررسی برنامه‌های برگزاری «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از توان دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید کرد.

او با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار داشت: تلاش ما بر این است که با تدوین برنامه‌ای منسجم، دقیق و هدفمند و با ایجاد هماهنگی میان تمامی مجموعه‌های اثرگذار، شیراز اکسپو ۲۰۲۶ را به رویدادی ماندگار و موثر در مسیر توسعه اقتصادی استان تبدیل کنیم.

مجرب با بیان اینکه محور اصلی این دوره از اکسپو بر پایه مزیت‌های اقتصادی و زنجیره‌های اولویت‌دار فارس تعریف شده است، افزود: نگاه ما به این رویداد، فراتر از برگزاری یک نمایشگاه صرف است. شیراز اکسپو باید بستری عملی برای تقویت ارتباطات تجاری، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، حضور فعال و هدفمند بنگاه‌های اقتصادی و توسعه بازار‌های صادراتی باشد.

او ادامه داد: برای تحقق این اهداف، کمیته‌های تخصصی و اجرایی نمایشگاه در حوزه‌های مختلف تشکیل شده‌اند و هر یک بر اساس برنامه‌های مشخص، مسئولیت‌های خود را دنبال می‌کنند تا تمام بخش‌های این رویداد بین‌المللی با استاندارد‌های مطلوب برنامه‌ریزی و اجرا شود.

مدیرکل صمت فارس، همکاری و هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی را یکی از ارکان اصلی موفقیت شیراز اکسپو ۲۰۲۶ دانست و گفت: تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این رویداد دارند و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده بدون مشارکت فعال و مسئولانه تمامی این بخش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

مجرب تصریح کرد: هر اندازه بتوانیم ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی استان فارس را به‌صورت یکپارچه، حرفه‌ای و هدفمند به بازار‌های داخلی و بین‌المللی معرفی کنیم، آثار و نتایج شیراز اکسپو نیز در حوزه اقتصاد استان و توسعه صادرات غیرنفتی عمیق‌تر و پایدارتر خواهد بود.

او با اشاره به رویکرد‌های اصلی در برنامه‌ریزی این نمایشگاه افزود: در شیراز اکسپو ۲۰۲۶، تنها افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان مدنظر نیست، بلکه کیفیت حضور و اثربخشی مشارکت‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بر همین اساس، حضور شرکت‌ها، هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید بر پایه نیاز‌های واقعی بازار، ظرفیت‌های صادراتی استان و اهداف اقتصادی مشخص، مدیریت و هدایت شود.

به گفته مجرب، برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی و رویداد‌های جانبی نیز در دستور کار قرار دارد. گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی، برپایی همایش سرمایه‌گذاری، برگزاری آرت اکسپو، نشست‌های تخصصی و تجاری، مذاکرات رودررو میان فعالان اقتصادی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زمینه انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های تجاری، از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد به شمار می‌رود.

او خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ما این است که شیراز اکسپو از چارچوب یک نمایشگاه متعارف خارج شده و به بستری پویا برای شکل‌گیری تعاملات اقتصادی، ایجاد ارتباطات تجاری موثر و توسعه همکاری‌های پایدار میان فعالان اقتصادی تبدیل شود.

مسعود گودرزی معاون استاندار فارس هم، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در هر رویداد باید پس از برگزاری، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا نقاط قوت حفظ و تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.

او افزود: شیراز اکسپو امسال از چند جهت با دوره گذشته تفاوت دارد و یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز آن، توجه بیشتر به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان و تکمیل زنجیره‌های ارزش است.

معاون استاندار فارس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، برگزاری اکسپو در شرایط کنونی را نوعی «جهاد اقتصادی» دانست و گفت: فعالیت اقتصادی و تلاش برای توسعه و رونق تولید در شرایط سخت امروز ادامه دارد و برگزاری این نمایشگاه نیز جلوه‌ای از استمرار این تلاش‌هاست.

گودرزی ادامه داد: نمایشگاه‌ها یکی از شیوه‌های معرفی و نمایش توانمندی‌های اقتصادی هستند و در اکسپو امسال نیز ظرفیت‌های استان با تمرکز بر زنجیره‌های ارزش و تکمیل حلقه‌های مفقوده این زنجیره‌ها ارائه خواهد شد.

او با تاکید بر ضرورت جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر تکمیل زنجیره‌های ارزش، بیان کرد: در برخی حوزه‌های صنعتی و معدنی زنجیره‌های ارزش تکمیل شده‌اند و در بخش‌های دیگر نیز باید با شناسایی حلقه‌های مفقوده، زمینه تکمیل این زنجیره‌ها فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، توسعه ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری را از دیگر اهداف شیراز اکسپو ۲۰۲۶ عنوان کرد و گفت: ارتباطات بی‌توبی و بی‌توجی با حضور بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی فعال در حوزه سرمایه‌گذاری از برنامه‌های این نمایشگاه است.

گودرزی افزود: در این دوره، میز‌های خدمت ملی نیز برگزار می‌شود که در آنها موضوعاتی همچون صادرات، رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

او ادامه داد: همچنین کارگاه‌های آموزشی تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون استاندار فارس با اشاره به برنامه‌های تخصصی نمایشگاه امسال گفت: در نمایشگاه امسال برنامه‌های تخصصی‌تری نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده و در حوزه صنایع پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی، ظرفیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری معرفی خواهد شد.

گودرزی ادامه داد: در حوزه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی نیز انتظار می‌رود سازمان جهاد کشاورزی حضور جدی‌تری برای معرفی ظرفیت‌های این بخش داشته باشد.

او همچنین به حوزه برق و الکترونیک اشاره کرد و گفت: با توجه به آسیب‌هایی که در جریان تحولات اخیر به برخی بخش‌های الکترونیکی وارد شده، حضور صنایع این حوزه در نمایشگاه می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های صنعتی و کمک به احیای ظرفیت‌های این بخش فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، گردشگری را یکی دیگر از محور‌های ویژه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ دانست و افزود: با توجه به تاکید استاندار فارس بر توسعه اقتصاد گردشگری و تدوین سند توسعه گردشگری استان، امسال سالن‌های اختصاصی به این حوزه اختصاص یافته و فعالان گردشگری حضور پررنگ‌تری در نمایشگاه خواهند داشت.

گودرزی، با اشاره به برگزاری همزمان اکسپوی هنر با شیراز اکسپو ۲۰۲۶ گفت: امسال در کنار شیراز اکسپو، رویدادی در حوزه هنر نیز برگزار می‌شود و صنایع وابسته به این حوزه نیز حضور خواهند داشت.

او افزود: قرار گرفتن این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند به حرکت اقتصادی و توسعه استان کمک کند.

معاون استاندار فارس با تاکید بر اینکه برگزاری این نمایشگاه نباید صرفا مسئولیت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت باشد، اظهار کرد: ادارات کل تخصصی نباید تصور کنند که برگزاری نمایشگاه‌ها تنها وظیفه اداره‌کل صمت است، این یک کار جمعی و تیمی است و همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر حضور داشته باشند تا این رویداد به کاری ماندگار برای استان و کشور تبدیل شود.

گودرزی، اطلاع‌رسانی را از اولویت‌های اصلی برگزاری اکسپو عنوان کرد و گفت: در جلسه گذشته کارگروه بر موضوع اطلاع‌رسانی تاکید شد و در همین راستا، نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برای اطلاع‌رسانی در محیط بیرونی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز از طریق سازمان توسعه تجارت برای اعلام برگزاری این رویداد به رایزنان بازرگانی و دستگاه‌های داخلی، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

او تاکید کرد: اطلاع‌رسانی گسترده و هدفمند باید از اولویت‌های برگزاری شیراز اکسپو ۲۰۲۶ باشد تا ظرفیت‌های استان به شکل موثر به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران معرفی شود.

در حاشیه این جلسه از پوستر شیراز اکسپو ۲۰۲۶ و آرت اکسپو نیز رونمایی شد. نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ قرار است از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه امسال برگزار شود.