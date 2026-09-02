باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به ادامه اشغالگری در نوار غزه، گفت که این رژیم در حال حاضر کنترل ۶۰ درصد از نوار غزه را در اختیار دارد و نظامیان آن قصد دارند در امتداد خط زرد فعلی باقی بمانند.

نتانیاهو در جریان بازدید از یکی از مواضع اشغالگران در داخل غزه، گفت: «ما کنترل این منطقه را در اختیار داریم. عقب‌نشینی نمی‌کنیم و در امتداد این خط باقی می‌مانیم».

مسیر خط زرد از شمال تا جنوب نوار غزه کشیده شده است. این خط در واقع بخش شرقی غزه را که تحت کنترل نظامیان اشغالگر قرار دارد، از بخش غربی و متراکم‌تر که محل استقرار فلسطینی‌هاست، جدا می‌کند. در زمان اجرای آتش‌بس، حدود ۵۳ تا ۵۸ درصد غزه در سمت شرقی خط زرد قرار گرفت.

اظهارات نتانیاهو درباره عدم عقب‌نشینی از خط زرد در حالی مطرح می‌شود که حملات اشغالگران در این باریکه همچنان ادامه دارد. به گفته منابع فلسطینی، رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در حمله هوایی و تیراندازی در شهر جبالیا و اردوگاه پناهندگان در شمال نوار غزه، دو فلسطینی را به شهادت رسانده و تعدادی دیگر را زخمی کرد.

شاهدان عینی می‌گویند که نظامیان صهیونیست به سمت چادر‌های محل اسکان فلسطینیان آواره در شهر جبالیا آتش گشودند، در حالی که یک پهپاد اسرائیلی به تجمع غیرنظامیان در اردوگاه پناهندگان جبالیا حمله کرد.

منبع: بریکینگ نیوز