سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در کازان روسیه، پیش از عزیمت به محل مأموریت با وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد امور در این مسئولیت را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد بصرائی، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در کازان، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و درباره برنامه‌های خود برای فعالیت در این مسئولیت گفت‌و‌گو کرد.

بصرائی در این دیدار برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد و توسعه روابط و فعالیت‌های کنسولی در محل مأموریت ارائه کرد.

سیدعباس عراقچی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه، بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کرد.

وزیر امور خارجه به‌ویژه توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی میان ایران و روسیه را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات دو کشور تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت