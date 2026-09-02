شمار شهدای فلسطینی‌ از آغاز جنگ اسرائیل علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای فلسطینی‌ از آغاز جنگ اسرائیل علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسیده است.

بر اساس گزارش روزانه این وزارتخانه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۸ فلسطینی شهید و ۳۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین شماری از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابان‌ها هستند و نیرو‌های امدادی و دفاع مدنی به دلیل شرایط موجود امکان دسترسی به آنها را ندارند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱٬۳۳۴ فلسطینی در نتیجه نقض این توافق شهید و ۴٬۴۲۹ نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس آمار این وزارتخانه، از آغاز جنگ در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳٬۴۷۰ فلسطینی شهید و ۱۷۴٬۵۴۰ نفر زخمی شده‌اند. این وزارتخانه همچنین می‌گوید بخش عمده قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

خبرگزاری آناتولی همچنین به نقل از سازمان ملل گزارش داده است که حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی غزه تخریب شده و هزینه بازسازی این منطقه حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نوار غزه ، حمله به غزه
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