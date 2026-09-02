شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان با هدف کمک امور خیریه با حضور سخنگوی دولت، رئیس انجمن و جمعی از فعالان حوزه صنایع دستی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور با حضور «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی وزارت امور خارجه، «آرزو احمدوند» رئیس انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه و «زهرا پزشکیان» دختر رئیسجمهور در محل تالار آبگینه وزارت امور خارجه آغاز به کار کرد.
در این بازارچه، جمعی از فعالان برتر حوزههای صنایع دستی، پوشاک، طلا و زیورآلات، مواد غذایی و شیرینیجات حضور دارند و بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد بوده و عواید حاصل از آن، همانند سالهای گذشته، صرف امور خیریه خواهد شد.
این نمایشگاه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ شهریورماه در محل تالار آبگینه واقع در بزرگراه ارتش، خیابان نخل و خیابان وزارت امور خارجه ادامه دارد.
منبع: ایرنا