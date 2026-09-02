سرپرست فرمانداری کنگاور گفت: انتقال آب سد سد آناهیتا (کبوترلانه)، برای تامین آب کنگاور مورد تصویب قرار گرفت و وزیر نیرو دستور پیگیری و اجرای این طرح را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ یوسفی سرپرست فرمانداری کنگاور روز چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کنگاور، با اشاره به بازدید وزیر نیرو از سد آناهیتا اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این بازدید، انتقال آب سد برای تامین آب مورد نیاز کنگاور بود که با دستور وزیر نیرو به تصویب رسید و باید روند اجرای آن با جدیت دنبال شود.
وی با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی افزود: در این بازدید همچنین بر حفظ منابع خدادادی و آبهای زیرزمینی تاکید جدی شد؛ چرا که این منابع سرمایهای برای تداوم زندگی و زیست مردم هستند و باید در کنار تامین نیازهای آبی، حفاظت از آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست فرمانداری کنگاور در ادامه با اشاره به ضرورت آمادگی شهرستان برای مقابله با حوادث احتمالی، گفت: آسیبشناسی سیلاب سال ۱۳۹۸ باید مبنای برنامهریزی دستگاههای اجرایی قرار گیرد و همه دستگاهها وظیفه ذاتی دارند امکانات و ظرفیتهای خود را برای پیشگیری از بحران به کار بگیرند.
یوسفی تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید به صورت جهادی و روزشمار دنبال شود و دستگاههای متولی با اتخاذ راهبردهای کاربردی، اجازه ندهند در صورت وقوع بحران، هزینههایی که میتوان با پیشگیری از آنها جلوگیری کرد، به شهرستان تحمیل شود.
وی هماهنگی بین دستگاهها را یکی از کلیدواژههای مدیریت بحران دانست و افزود: آمادگی زمانی معنا پیدا میکند که دستگاههای مختلف پیش از وقوع حادثه، وظایف خود را مشخص کرده، تجهیزات را آماده و هماهنگیهای لازم را انجام داده باشند.
سرپرست فرمانداری کنگاور همچنین بر لایروبی کانالها، رودخانهها و مسیلها، بازدید از پلها و مسیرهای عبور سیلاب و رفع نقاط حادثهخیز تاکید کرد و گفت: هفت نقطه در سطح شهر کنگاور که پیش از این برای لایروبی شناسایی شده باید در اولویت اقدامات شهرداری قرار گیرد.
یوسفی با اشاره به احتمال بارندگیهای قابل توجه، بر استفاده از ظرفیت بارشها برای تقویت منابع آب زیرزمینی تاکید کرد و گفت: میتوان با استفاده از تجربه و الگوی شهرداری گودین، اقدامات لازم برای تغذیه و تزریق آب به سفرههای زیرزمینی را دنبال کرد.
وی همچنین آمادهسازی ماشینآلات و تجهیزات امدادی، پیشبینی محلهای استقرار پراکنده تجهیزات، شاخهزنی درختان مزاحم، شناسایی ساختمانهای مخروبه و در اختیار قرار دادن نقشه جامع شهر کنگاور به دستگاههای امدادرسان را ضروری دانست.
سرپرست فرمانداری کنگاور بر واقعی و میدانی بودن هشدارهای هواشناسی نیز تاکید کرد و افزود: دستگاهها باید ضمن استفاده از تجربیات حوادث گذشته، گزارش اقدامات خود را ارائه دهند و روند اجرای مصوبات و برنامههای پیشگیرانه به صورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد.
یوسفی همچنین بر تامین سوخت مورد نیاز نانواییها، بیمارستانها، مدارس و مراکز حساس در شرایط ناترازی گاز تاکید کرد و گفت: مراکز حیاتی باید برای تامین سوخت جایگزین آمادگی داشته باشند و رفع نواقص و بررسی موتورخانهها نیز پیش از آغاز فصل سرد انجام شود.
وی با اشاره به بازگشایی مدارس، خواستار نظارت بر وضعیت مدارس و پیشبینی تمهیدات لازم برای تامین واکسن آنفلوآنزا شد و افزود: جهاد کشاورزی نیز باید برنامههای مقابله با سرمازدگی را دنبال کند و برای مرغداریها تامین سوخت جایگزین پیشبینی شود.
سرپرست فرمانداری کنگاور همچنین بر شناسایی مادران باردار ساکن روستاها با همکاری بهورزان تاکید کرد و گفت: در صورت صدور هشدارهای هواشناسی و احتمال بارندگی شدید، باید امکان استقرار این افراد در شهر پیش از وقوع شرایط بحرانی فراهم شود.
یوسفی اطلاعرسانی در روستاها درباره شمارههای مراکز امدادی، بهویژه برای سالمندان، و همچنین پیشبینی محل اسکان اضطراری برای افراد بیخانمان و کارتنخوابها را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد.