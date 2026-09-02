فرماندار معمولان از افتتاح ۵۵ پروژه با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بابک امرایی، فرماندار معمولان، با تشریح آخرین وضعیت پروژههای این شهرستان اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۵۵ پروژه در معمولان افتتاح شد که برای اجرای آنها بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی با اشاره به حضور معاونان استاندار در آیین افتتاح این طرحها افزود: در کنار پروژههای افتتاحشده، چند پروژه کلان نیز در شهرستان در حال پیگیری است که تکمیل آنها میتواند تحول قابل توجهی در حوزه زیرساختی و اقتصادی معمولان ایجاد کند.
محور ۱۲ کیلومتری معمولان در آستانه بهرهبرداری
یکی از مهمترین پروژههایی که فرماندار معمولان به آن اشاره کرد، پروژه راهسازی این شهرستان است؛ طرحی که پس از سالها انتظار مردم و خسارتهای ناشی از سیل، اکنون به مراحل پایانی رسیده است.
امرایی با بیان اینکه این پروژه حدود ۱۲ کیلومتر طول دارد، گفت: پیشرفت پروژه به حدود ۹۸ درصد رسیده و حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر نیز آسفالت شده است.
وی افزود: تلاش میکنیم عملیات باقیمانده، بهویژه آسفالت مسیر، تا ۲۵ شهریورماه انجام شود و این محور تا پایان شهریور زیر بار ترافیک برود.
فرماندار معمولان تأکید کرد: تکمیل این مسیر میتواند یکی از مهمترین مشکلات شهرستان در حوزه راه را برطرف کند.
روایت یک جاده از دل سیل تا آستانه بهرهبرداری
سیل سال ۱۳۹۸ یکی از جدیترین حوادثی بود که زیرساختهای معمولان، بهویژه شبکه ارتباطی شهرستان، را تحت تأثیر قرار داد.
امرایی با اشاره به خسارتهای گسترده آن زمان گفت: راههای شهرستان در جریان سیل بهشدت آسیب دیدند و حتی بخشهایی از مسیر موجود عملاً به مسیل و بستر رودخانه تبدیل شد.
وی راه را زیربنای بسیاری از خدمات دانست و افزود: راه فقط یک مسیر عبور خودرو نیست؛ دسترسی دانشآموزان به مدرسه، حضور معلمان، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و بسیاری از امور روزمره زندگی مردم به وضعیت راهها وابسته است.
فرماندار معمولان همچنین از آغاز عملیات اجرایی یک پروژه حدود ۷ کیلومتری در محور ویسیان خبر داد و گفت: قرارداد این مسیر با پیمانکار منعقد شده و پروژه به قرارگاه خاتمالانبیا واگذار شده است.
امرایی اظهار کرد: با اجرای این طرح و سایر پروژههای راهسازی، بخش مهمی از مشکلات ارتباطی شهرستان برطرف خواهد شد و مسیر توسعه راههای چندبانده در منطقه دنبال میشود.
وی همچنین از آسفالت راههای ارتباطی روستاهای دارای کد و روستاهای بالای ۲۰ خانوار خبر داد و این موضوع را از مطالبات قدیمی مردم معمولان عنوان کرد.
گاوداری ۲ هزار رأسی؛ پروژهای با ظرفیت اشتغال ۵۰۰ نفر
در کنار پروژههای عمرانی، یک طرح اقتصادی بزرگ نیز در معمولان در حال آمادهسازی است.
به گفته فرماندار، پروژه گاوداری ۲ هزار رأسی یکی از طرحهای مهم اقتصادی شهرستان است که عملیات کلنگزنی آن در روزهای آینده انجام خواهد شد.
امرایی گفت: این پروژه میتواند حدود ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند و با احتساب اشتغال غیرمستقیم، ظرفیت اشتغالزایی آن به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر میرسد.
وی تأکید کرد: اجرای طرحهایی از این دست زمانی اهمیت واقعی پیدا میکند که اثر آن در اقتصاد خانوار و سفره مردم دیده شود و زمینه اشتغال پایدار جوانان را فراهم کند.
پرداخت ۲۷ میلیارد تومان برای مشاغل خرد و خوداشتغالی
در حوزه اشتغال خرد نیز فرماندار معمولان از پرداخت حدود ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات از محل ظرفیتهای کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد برکت خبر داد.
به گفته امرایی، این تسهیلات به مددجویان و افرادی که توانایی ایجاد کسبوکار و اشتغال دارند اختصاص یافته است.
وی بر حمایت از مشاغل خرد، کارگاههای زودبازده و کارآفرینی تأکید کرد و گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان باید در کنار اجرای پروژههای عمرانی مورد توجه قرار گیرد.
زمین چمن مصنوعی ۴۰ میلیارد تومانی به بهرهبرداری رسید
در حوزه ورزش و جوانان نیز یکی از پروژههای مهم معمولان، زمین چمن مصنوعی شهرستان بود که با اعتباری حدود ۴۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
امرایی گفت: با توجه به شرایط آبوهوایی منطقه، توسعه زمینهای چمن مصنوعی میتواند فرصت مناسبی برای فعالیت ورزشی جوانان فراهم کند.
وی همچنین از پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی سالن ورزشی افرینه خبر داد و اظهار کرد: این پروژه نیز در صورت تکمیل مراحل اجرایی، در دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
معمولان به دنبال تکمیل شبکه اداری
فرماندار معمولان با اشاره به تازهتأسیس بودن این شهرستان گفت: معمولان از سال ۱۴۰۲ رسماً فعالیت خود را بهعنوان شهرستان آغاز کرده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ اداره در شهرستان مستقر شدهاند، اما این تعداد کافی نیست و تلاش میشود تا پایان سال، بیش از ۹۰ درصد ادارات مورد نیاز در معمولان مستقر شوند.
امرایی یکی از مشکلات اصلی در این زمینه را کمبود فضای اداری و محدودیت زمین عنوان کرد و گفت: شرایط جغرافیایی معمولان، وجود کوه و رودخانه کشکان و آسیبهای ناشی از سیل، تأمین زمین مناسب را دشوار کرده است.
وی از پیگیری برای تأمین حدود ۶ هکتار زمین و همچنین تأیید طرح تفصیلی شهر خبر داد.
خدمات درمانی؛ پیگیری برای ایجاد ظرفیت بستری
امرایی درباره وضعیت بهداشت و درمان شهرستان نیز گفت: در حوزه پزشک عمومی در حال حاضر مشکل جدی وجود ندارد و مراکز درمانی شهرستان از پزشک مورد نیاز برخوردارند.
وی با این حال یکی از مطالبات مهم مردم را ایجاد ظرفیت بستری عنوان کرد و گفت: بیمارانی که به دلیل سکته، تصادف یا سایر حوادث نیازمند چند ساعت مراقبت و بستری هستند، باید امکان دریافت خدمات اولیه و مراقبتی را در خود شهرستان داشته باشند.
فرماندار معمولان تأکید کرد که پیگیری برای ایجاد ظرفیت بستری در شهرستان ادامه دارد.
پایگاه انتقال خون؛ مشکل اصلی کمبود فضاست
فرماندار معمولان درباره مطالبه مردم برای راهاندازی پایگاه انتقال خون نیز گفت: موضوع استقرار واحد انتقال خون پیگیری شده، اما مشکل اصلی تأمین فضای مناسب است.
وی افزود: در صورت تأمین ساختمان مستقل، علاوه بر انتقال خون، امکان استقرار برخی دیگر از ادارات نیز فراهم خواهد شد.
نهضت ملی مسکن در جستوجوی زمین مناسب
در بخش مسکن نیز فرماندار معمولان از ادامه بررسی زمینهای مناسب برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن خبر داد.
امرایی گفت: به دلیل شرایط توپوگرافی شهرستان، پیدا کردن زمین مناسب و دارای استحکام کافی اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: بخشی از زمینهای مورد نظر تأیید شده و روند اجرایی آنها در حال پیگیری است و برای تأمین سایر اراضی نیز مذاکرات با منابع طبیعی ادامه دارد.
فرماندار معمولان در پایان با تأکید بر عملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان اظهار کرد: آمادگی داریم پروژههای اعلامشده در حوزههای مختلف را مورد راستیآزمایی قرار دهیم.
وی حوزههای راه، بهداشت، آب و فاضلاب، آموزش، ورزش و اشتغال را از جمله بخشهایی عنوان کرد که پروژههای متعددی در آنها اجرا یا در حال اجراست.
امرایی ضمن قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی، استاندار لرستان و نماینده مردم در مجلس گفت: آنچه امروز در شهرستان معمولان اتفاق افتاده حاصل تلاش مجموعه مدیران و کارکنان دولت است.
وی افزود: هدف مجموعه مدیریتی شهرستان این است که نتیجه اقدامات انجامشده در نهایت به بهبود زندگی مردم و افزایش رضایتمندی آنان منجر شود.