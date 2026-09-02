سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به انکار حمله به سیریک توسط سخنگوی سنتکام نوشت: واقعیت آن‌قدر هولناک است که حتی پروپاگاندای آمریکا هم آن را انکار نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه ۱۱ شهریور در واکنش به ادعای سخنگوی سنتکام در رابطه با جنایت ارتکابی در سیریک و اینکه ارتش آمریکا به غیرنظامیان حمله نمی‌کند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در انکار جنایت سیریک مدعی است که آمریکا غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.»

بقائی با اشاره به سوابق آمریکا در حمله به غیرنظامیان در عراق و افغانستان یادآوری کرد: «ظاهراً او سوابق رسمی ارتش آمریکا را فراموش کرده است: کاکارک در سال ۲۰۰۲، مُکرَدیب در سال ۲۰۰۴، دِه‌بالا و وِچ‌بَغتو در سال ۲۰۰۸؛ حملات مستند آمریکا در افغانستان و عراق که به کشته‌شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، انجامید.»

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «ظاهراً او چیز دیگری را هم فراموش کرده است: حتی سریال Homeland، محصول آمریکا، در فصل چهارم حمله یک پهپاد آمریکایی به یک مراسم عروسی در پاکستان را به تصویر کشید؛ حمله‌ای که حدود ۴۰ غیرنظامی را کشت.»

بقائی نوشت: «واقعیت آن‌قدر هولناک است که حتی پروپاگاندای آمریکا هم ادعایی را که هاوکینز امروز مطرح می‌کند، مطرح نکرده است. سیریک داستان نیست. غیرنظامیان واقعی‌اند. قربانیان نیز واقعی‌اند.»

برچسب ها: سنتکام ، جنایت جنگی
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