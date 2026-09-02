باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی طرفی، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بصره، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و درباره برنامه‌های خود برای فعالیت در این مسئولیت گفت‌و‌گو کرد.

طرفی در این دیدار گزارشی از حوزه مأموریت خود، ظرفیت‌های موجود در بصره و برنامه‌های پیشنهادی برای پیشبرد امور و توسعه مناسبات ارائه کرد.

سیدعباس عراقچی نیز در این دیدار بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و عراق تأکید کرد.

وزیر امور خارجه به‌طور ویژه توسعه همکاری‌های اقتصادی و کنسولی میان دو کشور را مورد تأکید قرار داد و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش تعاملات و مناسبات ایران و عراق تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت