باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور و دونالد ترامپ و شی جینپینگ، همتایان آمریکایی و چینی او، ممکن است در نشست بعدی همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اَپک) در ماه نوامبر، دیداری سهجانبه داشته باشند.
اوشاکوف درباره احتمال برگزاری چنین دیداری در تلویزیون دولتی روسیه گفت: «بله، این موضوع مورد بحث قرار گرفته است».
او گفت انتظار میرود هر سه نفر در این نشست حضور داشته باشند و افزود: «و اگر همانطور که گفته شده، این اتفاق بیفتد، هر سه نفر میتوانند با یکدیگر دیدار کنند».
اوشاکوف این اظهارات را در بیشکک، پایتخت قرقیزستان مطرح کرد؛ جایی که پوتین و شی برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای حضور داشتند.
شایان ذکر است که نشست اپک در ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) برگزار خواهد شد و چین میزبان آن است.
منبع: العربیه