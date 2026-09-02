باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور و دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، همتایان آمریکایی و چینی او، ممکن است در نشست بعدی همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اَپک) در ماه نوامبر، دیداری سه‌جانبه داشته باشند.

اوشاکوف درباره احتمال برگزاری چنین دیداری در تلویزیون دولتی روسیه گفت: «بله، این موضوع مورد بحث قرار گرفته است».

او گفت انتظار می‌رود هر سه نفر در این نشست حضور داشته باشند و افزود: «و اگر همان‌طور که گفته شده، این اتفاق بیفتد، هر سه نفر می‌توانند با یکدیگر دیدار کنند».

اوشاکوف این اظهارات را در بیشکک، پایتخت قرقیزستان مطرح کرد؛ جایی که پوتین و شی برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای حضور داشتند.

شایان ذکر است که نشست اپک در ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) برگزار خواهد شد و چین میزبان آن است.

منبع: العربیه