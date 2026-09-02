معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از دستگیری ۱۰۰ متهم از عاملان جعل و تقلب و کشف ۳۵ هزار فقره اسناد و کالای جعلی طی ۶ روز عملیات ویژه در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت متقی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، اظهار داشت: در اجرای برنامه‌های عملیاتی سال جاری، مرحله اول طرح مبارزه با جعل و تقلب در اواخر مرداد سال جاری (به مدت ۶ روز) و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عملیاتی پلیس‌های آگاهی در سراسر کشور، با دقت و سرعت بالا اجرا شد.

وی افزود: این عملیات گسترده منجر به دستگیری ۱۰۰ متهم از جمله جعل‌کنندگان اسناد و تولیدکنندگان کالا‌های تقلبی شده است. 

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: همچنین در این عملیات، طیف وسیعی از اسناد جعلی (عادی و رسمی) و وکالت‌نامه‌های تقلبی به تعداد ۳۵ هزار فقره کشف و ضبط گردید.

سرهنگ متقی در پایان با تأکید بر تداوم این مبارزه، هشدار داد: این عملیات تنها آغاز ماجراست. پلیس آگاهی با برخورد قاطع با عاملین جعل، امنیت اقتصادی جامعه را تضمین می‌کند و از شهروندان می‌خواهد در معاملات خود نهایت هوشیاری را به کار گیرند.

منبع: پلیس فراجا

برچسب ها: پلیس آگاهی ، دستگیری جاعل
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