رئیس فدراسیون با ارسال نامه‌ای به رئیس حراست فدراسیون خواستار ارائه گزارش فوری درباره موضوعات مربوط به اردو‌های تیم‌های ملی جوانان و امید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به رئیس حراست فدراسیون خواستار ارائه گزارش فوری و تنویر افکار عمومی درباره موضوعات مربوط به اردو‌های تیم‌های ملی جوانان و امید شد.

نامه رئیس فدراسیون به شرح ذیل است:

بسمه‌تعالی

رئیس محترم حراست

با سلام

پیرو موضوعات مطروحه و انتشار اسنادی درباره اردو‌های تیم‌های ملی امید و جوانان در کشور ترکیه (هتل‌های دوکاله آنتالیا، چام آنکارا و موارد مشابه) در دو هفته اخیر، و با عنایت به لزوم پاسداری جدی از منابع مالی فدراسیون، لازم است موضوع به‌صورت ویژه، فوری و همه‌جانبه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. براین اساس اقدامات ذیل در اسرع وقت انجام و نتیجه به‌همراه گزارش مستند به اینجانب اعلام شود:

۱. بررسی دقیق تمام قرارداد‌های منعقده با آژانس‌ها و هتل‌های مربوطه، فاکتورها، صورتحساب‌ها و مستندات پرداختی (اعم از پیش‌پرداخت نقدی و مبالغ تأمین‌شده از محل مطالبات فیفا).

۲.  تطبیق مبالغ درج‌شده در قرارداد‌ها و فاکتور‌ها با نرخ‌های واقعی و متعارف بازار در زمان برگزاری اردو‌ها و استعلام مستقیم از هتل‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات.

۳.  بررسی نحوه انتخاب پیمانکاران و آژانس‌ها، فرآیند برگزاری مناقصه یا استعلام بها، و وجود یا عدم وجود هرگونه رابطه احتمالی غیرمتعارف و یا منافع متعارض.

۴.  در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی، دریافت مبالغ مازاد، تبانی یا تضییع منابع، موضوع بلافاصله و به‌صورت مستند به کمیته اخلاق و مراجع ذیربط  نظارتی منعکس شود.

همچنین، با عنایت به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اعتماد عمومی، انتظار می‌رود گزارش نهایی ظرف حداکثر ده روز کاری به اینجانب ارائه شود و در طول بررسی نیز هرگونه یافته مهم به‌صورت روزانه گزارش شود.

مقتضی است همکاری کامل همه واحد‌های ذی‌ربط فدراسیون با آن مدیریت محترم جلب و اسناد مورد نیاز در اختیار قرار گیرد و علاوه بر این نتایج نهایی (در هر صورت و شکل از اتفاقات رخ داده) به روشنی به اطلاع افکار عمومی برسد.

مهدی تاج

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مهدی تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال ، فدراسیون فوتبال ، تیم امید
خبرهای مرتبط
خاطره بازی با دربی‌های خارج از پایتخت + عکس
جریمه ۴ باشگاه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
دبیر برکنار شده، مشاور رئیس فدراسیون فوتبال شد!
هفته هفتم لیگ برتر به تعویق افتاد؛ چراغ سبز تاج به درخواست سرمربی تیم امید
رأی نهایی کمیته انضباطی صادر شد؛ استقلال و یاسر آسانی تبرئه شدند
شادی مهینی سرمربی تیم فوتبال دختران عراق شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکایت پرسپولیس از استقلال و یاسر آسانی
خلیلی: پنالتی ما در دربی گرفته نشد/ فتاحی بازی دیگری را دیده است
خیبر ۲ - ۰ فولادخوزستان/ سبزپوشان با فراز کمالوند رنگ برد را دیدند + فیلم
تارتار: گل تساوی را روی غفلت خوردیم/ شرمنده هواداران شدیم
ذوب آهن ۱ - ۰ پیکان/ گل طلایی فرشید اسماعیلی ذوبی ها را به برد رساند
خدابنده لو: حیف شد که دربی را نبردیم
فاضلی: افسوس ۳ امتیاز دربی را خواهیم خورد/ اورونوف مورد تایید کادر فنی پرسپولیس است
کنعانی زادگان: درگیری با آقاسی طبیعی بود/ ما پینگ پنگ بازی نمی کنیم
نیازمند: گل اتفاقی در دربی خوردم/ آسانی بازیکن باکیفیتی است
ملوان ۰ - ۱ نساجی/ فردین نجفی ناجی حسینی شد + فیلم
آخرین اخبار
VAR باید به خطای بازیکن استقلال ورود می‌کرد/ یاسر آسانی باید کارت می‌گرفت
نبرد حساس فجر شهید سپاسی با تیم تازه وارد لیگ
فاضلی: افسوس ۳ امتیاز دربی را خواهیم خورد/ اورونوف مورد تایید کادر فنی پرسپولیس است
کنعانی زادگان: درگیری با آقاسی طبیعی بود/ ما پینگ پنگ بازی نمی کنیم
نیازمند: گل اتفاقی در دربی خوردم/ آسانی بازیکن باکیفیتی است
شکایت پرسپولیس از استقلال و یاسر آسانی
خلیلی: پنالتی ما در دربی گرفته نشد/ فتاحی بازی دیگری را دیده است
خدابنده لو: حیف شد که دربی را نبردیم
فتاحی: مسئله آسانی «اظهر من الشمس» است/ بحثی بین حردانی و آسانی در رختکن نشد
صنعت نفت ۰ - ۰ سپاهان/تقسیم امتیازها در گرمای آبادان
تارتار: گل تساوی را روی غفلت خوردیم/ شرمنده هواداران شدیم
دویستمین گل دربی برای پرسپولیس/ محبی در تاریخ ثبت شد
بختیاری زاده: داور پنالتی استقلال را ندید/ تارتار بازی را ببیند نظرش عوض می‌شود
حسرت برد استقلال در دربی ادامه دارد!
تاجرنیا: توقع برد داشتیم
خیبر ۲ - ۰ فولادخوزستان/ سبزپوشان با فراز کمالوند رنگ برد را دیدند + فیلم
ذوب آهن ۱ - ۰ پیکان/ گل طلایی فرشید اسماعیلی ذوبی ها را به برد رساند
ملوان ۰ - ۱ نساجی/ فردین نجفی ناجی حسینی شد + فیلم
استقلال ۱ - ۱ پرسپولیس/ تقسیم امتیازات سرخابی‌ها در نقش جهان
دستور تاج برای بررسی هزینه اردوی تیم‌های امید و جوانان در ترکیه
گروه بندی تیم‌های حاضر در لیگ برتر کشتی مشخص شد
صعود کمانداران ایران و هفتمین پیروزی طناب‌کش‌ها
نتایج نمایندگان ایران در رقابت‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان
درخشش بدمینتون ایران در آسیای میانه با ۱۱ طلا و ۴ نقره
آمادگی جسمانی، دومین فدراسیون پرمخاطب ایران شد
برگزاری اردوی آموزشی و استعدادیابی گلف دختران زیر ۲۰ سال
برنامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶/ آغاز نبرد ایران برای المپیک
سه شکست و یک پیروزی برای نمایندگان ایران در چوب‌کشی
دوومیدانی قهرمانی کشور؛ رکورد ۶۰ متری صمیمی در پرتاب دیسک
دعوت ۲۵ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر