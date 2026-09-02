باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامهای به رئیس حراست فدراسیون خواستار ارائه گزارش فوری و تنویر افکار عمومی درباره موضوعات مربوط به اردوهای تیمهای ملی جوانان و امید شد.
نامه رئیس فدراسیون به شرح ذیل است:
بسمهتعالی
رئیس محترم حراست
با سلام
پیرو موضوعات مطروحه و انتشار اسنادی درباره اردوهای تیمهای ملی امید و جوانان در کشور ترکیه (هتلهای دوکاله آنتالیا، چام آنکارا و موارد مشابه) در دو هفته اخیر، و با عنایت به لزوم پاسداری جدی از منابع مالی فدراسیون، لازم است موضوع بهصورت ویژه، فوری و همهجانبه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. براین اساس اقدامات ذیل در اسرع وقت انجام و نتیجه بههمراه گزارش مستند به اینجانب اعلام شود:
۱. بررسی دقیق تمام قراردادهای منعقده با آژانسها و هتلهای مربوطه، فاکتورها، صورتحسابها و مستندات پرداختی (اعم از پیشپرداخت نقدی و مبالغ تأمینشده از محل مطالبات فیفا).
۲. تطبیق مبالغ درجشده در قراردادها و فاکتورها با نرخهای واقعی و متعارف بازار در زمان برگزاری اردوها و استعلام مستقیم از هتلها و ارائهدهندگان خدمات.
۳. بررسی نحوه انتخاب پیمانکاران و آژانسها، فرآیند برگزاری مناقصه یا استعلام بها، و وجود یا عدم وجود هرگونه رابطه احتمالی غیرمتعارف و یا منافع متعارض.
۴. در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی، دریافت مبالغ مازاد، تبانی یا تضییع منابع، موضوع بلافاصله و بهصورت مستند به کمیته اخلاق و مراجع ذیربط نظارتی منعکس شود.
همچنین، با عنایت به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اعتماد عمومی، انتظار میرود گزارش نهایی ظرف حداکثر ده روز کاری به اینجانب ارائه شود و در طول بررسی نیز هرگونه یافته مهم بهصورت روزانه گزارش شود.
مقتضی است همکاری کامل همه واحدهای ذیربط فدراسیون با آن مدیریت محترم جلب و اسناد مورد نیاز در اختیار قرار گیرد و علاوه بر این نتایج نهایی (در هر صورت و شکل از اتفاقات رخ داده) به روشنی به اطلاع افکار عمومی برسد.
مهدی تاج
رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران