باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - امیر یونسیان مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از اقدامات جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در رویداد امسال اینوتکس، راه‌اندازی پنل ویژه «نو‌شناس» با همکاری پارک فناوری پردیس است؛ طرحی که با هدف شناسایی فناوران و شرکت‌های مستعد دانش‌بنیان شدن و تسریع فرایند ارزیابی آنها در دل نمایشگاه اجرا می‌شود.

او افزود: بر اساس این طرح، فناورانی که در نمایشگاه حضور دارند و محصول یا خدمت فناورانه ارائه می‌کنند، می‌توانند مستقیماً به پنل نو‌شناس مراجعه کرده و محصول یا خدمت خود را ارائه کنند. در همان محل، فرایند پیش‌ارزیابی شرکت‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود تا مشخص شود آیا شرایط لازم برای ورود به مسیر دانش‌بنیان شدن را دارند یا خیر.

مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی رئیس جمهور گفت: در صورت نیاز به بررسی‌های تکمیلی نیز جلسات بعدی برگزار خواهد شد تا مسیر ارزیابی و دانش‌بنیان شدن این شرکت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود. پارک فناوری پردیس به‌عنوان متولی اجرای این بخش، از طریق فرایند نو‌شناس، شرکت‌ها و فناوران مستعد را شناسایی و به مسیر دریافت تأییدیه دانش‌بنیانی هدایت می‌کند.

او ادامه داد: این نخستین تجربه اجرای فرایند نو‌شناس در بستر یک رویداد فناورانه است و هدف از آن، نزدیک‌تر کردن فرایند شناسایی و ارزیابی شرکت‌های مستعد به محل حضور خود فناوران است. به این ترتیب، شرکت‌هایی که هنوز دانش‌بنیان نشده‌اند، اما از ظرفیت و شرایط لازم برخوردارند، می‌توانند در همان رویداد یک گام به دریافت تأییدیه دانش‌بنیانی نزدیک‌تر شوند.

یونسیان گفت: این طرح مختص شرکت‌های بزرگ نیست و به‌طور مشخص برای فناوران و شرکت‌هایی طراحی شده است که با محصول یا خدمات فناورانه در نمایشگاه حضور دارند و می‌خواهند از ظرفیت حمایت‌های مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شوند.