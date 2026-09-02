معاونت علمی رئیس جمهور در اقدامی جدید در رویداد اینوتکس، پنل «نو‌شناس» را با هدف شناسایی و تسریع فرایند دانش‌بنیان شدن فناوران و شرکت‌های مستعد راه‌اندازی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - امیر یونسیان مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از اقدامات جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در رویداد امسال اینوتکس، راه‌اندازی پنل ویژه «نو‌شناس» با همکاری پارک فناوری پردیس است؛ طرحی که با هدف شناسایی فناوران و شرکت‌های مستعد دانش‌بنیان شدن و تسریع فرایند ارزیابی آنها در دل نمایشگاه اجرا می‌شود.

او افزود: بر اساس این طرح، فناورانی که در نمایشگاه حضور دارند و محصول یا خدمت فناورانه ارائه می‌کنند، می‌توانند مستقیماً به پنل نو‌شناس مراجعه کرده و محصول یا خدمت خود را ارائه کنند. در همان محل، فرایند پیش‌ارزیابی شرکت‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود تا مشخص شود آیا شرایط لازم برای ورود به مسیر دانش‌بنیان شدن را دارند یا خیر.

مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی رئیس جمهور گفت: در صورت نیاز به بررسی‌های تکمیلی نیز جلسات بعدی برگزار خواهد شد تا مسیر ارزیابی و دانش‌بنیان شدن این شرکت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود. پارک فناوری پردیس به‌عنوان متولی اجرای این بخش، از طریق فرایند نو‌شناس، شرکت‌ها و فناوران مستعد را شناسایی و به مسیر دریافت تأییدیه دانش‌بنیانی هدایت می‌کند.

او ادامه داد: این نخستین تجربه اجرای فرایند نو‌شناس در بستر یک رویداد فناورانه است و هدف از آن، نزدیک‌تر کردن فرایند شناسایی و ارزیابی شرکت‌های مستعد به محل حضور خود فناوران است. به این ترتیب، شرکت‌هایی که هنوز دانش‌بنیان نشده‌اند، اما از ظرفیت و شرایط لازم برخوردارند، می‌توانند در همان رویداد یک گام به دریافت تأییدیه دانش‌بنیانی نزدیک‌تر شوند.

یونسیان گفت: این طرح مختص شرکت‌های بزرگ نیست و به‌طور مشخص برای فناوران و شرکت‌هایی طراحی شده است که با محصول یا خدمات فناورانه در نمایشگاه حضور دارند و می‌خواهند از ظرفیت حمایت‌های مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شوند.

برچسب ها: اینوتکس ، دانش بنیان ، فناوران
خبرهای مرتبط
اینوتکس اکسپرس؛ بازطراحی یک رویداد برای روزهای متفاوت زیست‌بوم نوآوری
افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان قم + فیلم
طراحی و ساخت دستگاه شتاب‌دهنده خطی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد
امضای قرارداد ۱.۵ همتی برای بومی‌سازی اقلام راهبردی صنعت برق
حمله جنایتکارانه اخیر آمریکا ۱۸ شهید و ۱۴۲ زخمی برجای گذاشت
آخرین اخبار
حمله جنایتکارانه اخیر آمریکا ۱۸ شهید و ۱۴۲ زخمی برجای گذاشت
اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد
امضای قرارداد ۱.۵ همتی برای بومی‌سازی اقلام راهبردی صنعت برق
زمان برگزاری آزمون‌های جبرانی امتحانات نهایی دانش‌آموزان اعلام شد
اقدام جدید معاونت علمی در اینوتکس؛ راه‌اندازی پنل «نو‌شناس» برای تسریع مسیر دانش‌بنیان شدن فناوران
دولت چهاردهم به‌دنبال تکمیل زنجیره‌های فناوری در کشور است
از نمایشگاه تا قدرت فناوری؛ مأموریت جدید اینوتکس از نگاه معاون علمی رئیس‌جمهور
فناوری به مؤلفه اصلی قدرت و تاب‌آوری ملی تبدیل شده است
حضوری بودن سال تحصیلی همه دانشگاه‌ها از مهرماه
تصاویر «خیام» نقشه مناطق فاقد داده به‌روز را تکمیل می‌کند؛ پارس۲ آماده پرتاب است
پزشکی خانواده؛ مسیر حرکت به سوی نظام سلامت کارآمد/ نرخ موفقیت درمان ناباروری؛ ۲۵ تا ۴۰ درصد