اول سپتامبر، سالروز آغاز جنگ جهانی دوم است. در این روز، اولتیماتوم متفقین به آلمان نازی جهت خروج نیروهایش از لهستان به پایان رسید و رسما خونین ترین جنگ تاریخ بشریت شروع شد. جنگی که ۵ سال طول کشید و در نهایت، با اشغال برلین، خودکشی هیتلر و تسلیم بی قید و شرط آلمان و سپس ژاپن به پایان رسید.

هیتلر در آغاز جنگ شگفت انگیز عمل کرد. او طی یک سال توانست نیمی از اروپا را فتح کند اما بعد از شکست در نبرد استالینگراد در روسیه، ورق برگشت. آلمان ها روز به روز ضعیف تر شدند تا در نهایت، برلین به اشغال قوای ارتش سرخ و غربی ها درآید.

اما چرا هیتلر بازی برده را باخت؟ او اشتباهات ریز و درشت فراوانی مرتکب شد؛ اشتباهاتی که اگر مرتکب نمی شد، شاید جنگ سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد؛ اشتباهاتی که آرام آرام زمینه سقوط هیتلر را فراهم کرده و او را به سوی خودکشی در اوت ۱۹۴۵ سوق دادند.

در این گزارش قصد داریم به بزرگترین اشتباهات هیتلر در طول جنگ جهانی دوم اشاره کنیم:

۱.حمله به شوروی

شاید بزرگترین اشتباه نظامی و راهبردی هیتلر در جنگ جهانی دوم، حمله به شوروی، آن هم در زمانی بود که هنوز نتوانسته بود بریتانیا را شکست دهد. در واقع، گشودن جبهه شرقی بدون پایان دادن به جبهه غربی اشتباه بزرگ هیتلر بود که بیشتر ناشی از اعتمادبه نفس کاذب او بود و صدالبته برایش گران تمام شد.

۲. تعویق بمباران متفقین در دانکرک

این مساله نیز از اعتمادبه نفس کاذب هیتلر ناشی می شود. در عملیات دانکرک و در حالی که ۴۰۰ هزار سرباز بین آب و نیروهای آلمان گیر کرده بودند، یک دستور از جانب هیتلر کافی بود تا کار متفقین به پایان برسد. او می توانست لوفت وافه (نیروی هوایی آلمان) را برای بمباران نیروهای محاصره شده بفرستد اما ۲۴ ساعت در صدور این فرمان تعلل کرد. این فرصت کافی بود تا چرچیل کشتی‌ها و قایق های خود را به دانکرک فرستاده و بیشتر سربازان انگلیسی و حتی فرانسوی را نجات دهد.

۳. تغییر هدف در نبرد بریتانیا (۱۹۴۰)

در زمان حمله هوایی به شهرهای بریتانیا در سال ۱۹۴۰، هیتلر دستور داد حملات از فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های رادار بریتانیا به بمباران شهرهایی مثل لندن تغییر کند. این اشتباه به نیروی هوایی بریتانیا نفس تازه داد و طرح اشغال انگلستان (عملیات شیر دریایی) برای همیشه لغو شد.

۴. بی‌توجهی به مالت در شمال آفریقا (۱۹۴۱–۴۲)

هیتلراهمیت استراتژیک جزیرهٔ مالت را نادیده گرفت و زمانی که می‌توانست، این جزیره را اشغال نکرد. همین جزیرهٔ کوچک که به دست متفقین افتاد، مسیر تدارکاتی نیروهای آلمانی و ایتالیایی در دریای مدیترانه را قطع کرد و باعث شد ارتش رومل در آفریقا از کمبود سوخت و مهمات رنج ببرد.

۵. تقسیم نیرو در استالینگراد

در عملیات ابتدایی استالینگراد که مهم‌ترین نبرد میان نازی‌ها و ارتش سرخ بود، هیتلر هنگ ارتش جنوب را به دو بخش «A» و «B» تقسیم کرد تا همزمان به استالینگراد و میادین نفتی قفقاز حمله کنند. این تقسیم نیرو، توان آلمانی‌ها را در هر دو محور کاهش داد و در نهایت، سبب شکست آلمان شد.

۶. دستور عدم عقب نشینی در استالینگراد

وقتی ارتش ششم آلمان در استالینگراد محاصره شد، هیتلر به ژنرال پاولوس دستور داد تا آخرین نفر بجنگد و هرگونه تلاش برای تسلیم را ممنوع کرد. این دستور باعث نشد که آلمان‌ها تسلیم نشوند. نازی‌ها تسلیم شدند اما با ۲۷۰ تا ۳۳۰ هزار سرباز آلمانی کشته یا اسیر.

۷. اعدام و حذف نخبگان ارتش از سال ۱۹۴۳ به بعد

هیتلر از سال ۱۹۴۳ به بعد شروع به حذف گروهی از نخبگان ارتش خود کرد؛ نخبگانی که از دخالت‌های هیتلر در امور نظامی ناراضی بودند و حتی تلاش کردند اختیارات او را محدود کنند. هیتلر هم در پاسخ به اقدامات آنان، شروع به اعدام و حذف شان کرد.

۸. تأخیر در نبرد کورسک

هیتلر عملیات «سیتادل» (Citadel) را چندین ماه به تعویق انداخت تا تانک‌های جدید «پنتر» و «تایگر» به جبهه برسند. این تأخیر به ارتش سرخ فرصت داد سنگرهای عمیق و میدان‌های مین گسترده بسازد و ضربهٔ غافلگیرانه را خنثی کند.

۹. قطع ناگهانی عملیات کورسک

تنها چند روز پس از شروع نبرد کورسک، به دلیل پیاده‌شدن متفقین در سیسیل، هیتلر دستور توقف حمله را صادر کرد. این تصمیم باعث شد آلمان گران‌ترین و آخرین ذخایر زرهی خود را در یک نبرد بی‌نتیجه هدر دهد.

۱۰. دیر بیدار شدن در روز عملیات نرماندی (۶ ژوئن ۱۹۴۴)

در روز پیاده‌شدن متفقین در نرماندی (نبردی که شکست در آن، کار هیتلر را تقریبا تمام کرد و باعث شد متفقین شروع به گسترش قلمرو خود در اروپا کنند) هیتلر به دلیل عادت خواب نامنظم، تا بعدازظهر بیدار نشد. همین تأخیر چندساعته در صدور دستور ضدحمله، فرصت طلایی را برای نابودی متفقینی که تازه به سواحل نرماندی رسیده بود، از بین برد.

۱۱. تاکید بر استراتژی «بلیتزکریگ» حتی در عملیات های دفاعی

استراتژی «بلیتزکریگ» آلمان (حمله با بیشترین توان در کمترین زمان) در نبرهای آفندی جواب می داد اما در نبردهای پدافندی و دفاعی نمی‌توانست به کار آید. با این حال، هیتلر تاکید داشت که نازی‌ها در همه نبردها از این استراتژی استفاده کنند. این مساله سبب شکست پیاپی آلمان در نبردهای خود از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ شد.

۱۲. تشخیص اشتباه محور اصلی حملهٔ شوروی در برلین (۱۹۴۵)

هیتلر بر اساس اطلاعات اشتباه، گمان کرد حملهٔ اصلی ارتش سرخ به آلمان از شهر برسلاو (وروتسواف امروزی) آغاز می‌شود و نیروهای زرهی را در جای اشتباهی متمرکز کرد؛ در نتیجه دفاع از برلین به شدت تضعیف شد.

۱۳. سلطه بیش از حد بر تیپ‌های زرهی و عدم اختیار فرماندهان

هیتلر فرماندهی چند لشکر زرهی کلیدی را در اختیار خودش نگه داشت و رومل نمی‌توانست بدون اجازه او از آنها استفاده کند. وقتی حمله آغاز شد، این تانک‌ها با تأخیر عظیم به جبهه رسیدند.

۱۴. انتخاب اشتباه شریک و متحد راهبردی

انتخاب ایتالیای ضعیف که در تمام جبهه‌ها شکست می‌خورد و همچنین، ژاپنی که از اروپا دور بود، اشتباه بزرگ هیتلر بود. هیچکدام از این دو متحد نتوانستند سربزنگاه به هیتلر کمک کنند.

۱۵. دست‌کم گرفتن توانایی شوروی

هیتلر تصور می‌کرد سرزمین شوروی «گل و لای» است و صنعت و روحیه شوروی به سرعت فرو می‌ریزد. اعتماد به نفس هیتلر به حدی زیاد بود که حتی برای سربازان خود لباس زمستانی تدارک ندید و مانند ناپلئون گمان داشت می‌تواند به سرعت روسیه را اشغال کند.

۱۶. عملیات بالکان (۱۹۴۱)

برای کمک به ایتالیا در حمله به یونان و یوگسلاوی، هیتلر عملیات بارباروسا را حدود ۵ هفته به تأخیر انداخت. همین جابجایی و تاخیر باعث شد آلمان در زمستان ۱۹۴۱ در برابر مسکو تنها بماند و روس‌ها نیز در اوج آمادگی باشند.

۱۷. اعلان جنگ به آمریکا (۱۱ دسامبر ۱۹۴۱)

فقط چند روز پس از حملهٔ ژاپن به پرل هاربر، هیتلر از متحدش، ژاپن حمایت کرد و به آمریکا اعلام جنگ کرد. این کار، بزرگترین قدرت صنعتی جهان را وارد جنگ علیه آلمان کرد و پیروزی نهایی متفقین را حتمی ساخت. این مساله نیز یکی از بزرگترین اشتباهات هیتلر در طول جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید.

۱۸. تصمیمات ایدئولوژیک بی‌خردانه در میانه جنگ

تصمیم به نابودسازی یهودیان و اسلاوها و ... و از بین رفتن مشروعیت و محبوبیت آلمان، نابودی مراکز علمی و فرهنگی شهرهای اشغالی به جای نابودی مراکز حساس، تبعید و اخراج دانشمندان، افسران و نخبگانی که یا یهودی بودند یا عضو حزب نازی نبودند و ... آسیب‌های فراوانی به هیتلر در طول جنگ جهانی زد و هم دست او را خالی کرد و هم دست دشمنانش را پر کرد.

۱۹. نادیده گرفتن توصیه دریاسالار دونیتس دربارهٔ زیردریایی‌ها

دریاسالار کارل دونیتس به هیتلر گفته بود برای شکست بریتانیا به ۳۰۰ فروند زیردریایی اقیانوس‌پیما نیاز است، اما هیتلر به حرفش گوش نکرد. در آغاز جنگ، آلمان فقط ۵۷ فروند زیردریایی داشت که هرگز نتوانست خطوط کشتیرانی انگلیس را به طور کامل قطع کند.

۲۰. برنامهٔ غیرواقعی آردن

در حملهٔ زمستانی به منطقهٔ آردن (نبرد برجستگی) در سال ۱۹۴۴، هیتلر هدفی به شدت جاه‌طلبانه (تصرف آنتورپ) تعیین کرد که با منابع موجود قابل دستیابی نبود. این حمله، ذخایر باقی‌ماندهٔ آلمان را در غرب نابود کرد.

منبع: ایسنا