نساجی در هفته پنج لیگ برتر فوتبال در خانه ملوان با یک گل به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در ورزشگاه خانگی اش زنده یاد سیروس قایقران میزبان نساجی مازندران بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم ملوانی‌ها برای زدن گل با حمایت هوادارانشان فشار بیشتری روی دروازه نساجی وارد کردند، اما در دقیقه ۷۶ روی یک ضدحمله جواد آقایی پور با پاسی رو به جلو در محوطه جریمه فردین نجفی را صاحب موقعیت کرد و او نیز به راحتی دروازه انزلیچی‌ها را باز کرد.

پس از این ملوانی‌ها یک پارچه روی دروازه نساجی حمله کردند، اما هرچه زدند به در بسته خورد تا نساجی تحت هدایت مجتبی حسینی به اولین پیروزی خود در این فصل برسد.

نساجی با این پیروزی ۴ امتیازی شد و به رده سیزدهم صعود کرد.

ملوان نیز با ۴ امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفته است.