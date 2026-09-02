رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با معاون نخست‌وزیر چین گفت روابط مسکو و پکن به‌ صورت پویا در حال توسعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه در دیدار با دینگ شوئه‌شیانگ، معاون نخست‌وزیر چین گفت که روابط مسکو و پکن «به‌صورت پویا در حال توسعه است».

پوتین در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در شهر ولادی‌وستوک تأکید کرد روابط «مشارکت جامع و تعامل راهبردی» دو کشور در همه حوزه‌ها و بر پایه برابری، حمایت متقابل، درک متقابل و توجه به منافع یکدیگر در حال گسترش است.

او گفت سرمایه‌گذاری‌های متقابل میان دو کشور افزایش یافته و همکاری در بخش انرژی نیز عمیق‌تر شده است. به گفته پوتین، حجم تجارت روسیه و چین طی سه سال گذشته به‌طور مستمر از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و در سال ۲۰۲۵ تقریباً به ۲۴۰ میلیارد دلار رسیده است. او پیش‌بینی کرد مبادلات تجاری دو کشور در سال جاری رکورد جدیدی ثبت کند.

پوتین همچنین دیدار اخیر خود با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در بیشکک را «بسیار مفید، پربار و بسیار صمیمانه» توصیف کرد.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، چین
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