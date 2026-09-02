ذوب آهن در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال با گل دیرهنگام فرشید اسماعیلی پیکان را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه خانگی اش میزبان پیکان بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم این بازی پایاپا دنبال می‌شد و در حالی که تصور می‌شد بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد فرشید اسماعیلی در دقیقه ۸+۹۰ با شوتی دیدنی و تماشایی در محوطه جریمه دروازه پیکان را باز کرد تا ذوب آهن با نتیجه ۱ - ۰ فاتح این دیدار شود.

ذوب آهن با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در دهم جدول قرار گرفت.

پیکان نیز با ۵ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد.