خیبر خرم آباد در ورزشگاه خانگی اش موفق شد با نتیجه ۲ - ۰ از سد فولاد خوزستان بگذرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های فوتبال خیبر خرم آباد و فولادخوزستان در ورزشگاه تختی خرم آباد به مصاف هم رفتند.

خیبری‌ها این بازی را هجومی‌تر آغاز کردند و در دقیقه ۲۲ علی خانزادی دروازه فولاد را باز کرد، اما این گل توسط VAR مردود اعلام شد.

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موج حملات خیبری‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه عیسی مرادی در دقیقه ۳۱ با شوتی تماشایی درمحوطه جریمه دروازه را باز کرد.

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در نیمه دوم هم خیبری‌ها برای گلزنی عطش بیشتری داشتند و در دقیقه ۷۰ علی خانزادی دروازه حامد لک را باز کرد.

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این دیدار در نهایت با برتری ۲ - ۰ خیبر به پایان رسید تا فشار از روی فراز کمالوند تا حدودی برداشته شود.

خیبر با این پیروزی ۶ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، خیبر خرم آباد ، فولاد خوزستان
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