خیبر خرم آباد در ورزشگاه خانگی اش موفق شد با نتیجه ۲ - ۰ از سد فولاد خوزستان بگذرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های فوتبال خیبر خرم آباد و فولادخوزستان در ورزشگاه تختی خرم آباد به مصاف هم رفتند.

خیبری‌ها این بازی را هجومی‌تر آغاز کردند و در دقیقه ۲۲ علی خانزادی دروازه فولاد را باز کرد، اما این گل توسط VAR مردود اعلام شد.

موج حملات خیبری‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه عیسی مرادی در دقیقه ۳۱ با شوتی تماشایی درمحوطه جریمه دروازه را باز کرد.

در نیمه دوم هم خیبری‌ها برای گلزنی عطش بیشتری داشتند و در دقیقه ۷۰ علی خانزادی دروازه حامد لک را باز کرد.

این دیدار در نهایت با برتری ۲ - ۰ خیبر به پایان رسید تا فشار از روی فراز کمالوند تا حدودی برداشته شود.

خیبر با این پیروزی ۶ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد.