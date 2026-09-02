قوه قضاییه: صدور حکم اعدام برای احسان خدادادی کذب است

باشگاه خبرنگاران جوان - در ماه‌های اخیر و پس از حوادث تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، دستگاه قضایی، همان‌گونه که رئیس قوه قضاییه بار‌ها تأکید کرده است، برخورد قاطع و قانونی با خائنان به کشور، جنایتکاران و افرادی که با دشمن همکاری داشته‌اند را در چارچوب قانون دنبال کرده است.

افرادی که مرتکب جنایات فجیع شده، نیرو‌های حافظ امنیت و شهروندان عادی را به شهادت رسانده‌اند، امنیت ملی کشور را به مخاطره انداخته‌اند یا با همکاری سرویس‌های جاسوسی و گروه‌های تروریستی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب وارد آمدن خسارت‌های جانی و ملی به کشور شده‌اند، بر اساس نوع اقدامات مجرمانه خود محاکمه شده یا پرونده آنها در مسیر قانونی رسیدگی قرار دارد.

اما همزمان با رسیدگی به این پرونده‌ها، انتشار اخبار جعلی و روایت‌های خلاف واقع درباره متهمان نیز افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که تقریباً هر روز نام‌هایی در رسانه‌های معاند منتشر می‌شود و ادعا می‌شود این افراد به اعدام محکوم شده‌اند یا حکم آنها در آستانه اجراست؛ ادعا‌هایی که در بسیاری موارد فاقد هرگونه مبنایی است.

در کنار انتشار این اخبار کذب، برخی رسانه‌های وابسته به جریان‌های معاند تلاش می‌کنند با استفاده از شگرد برجسته‌سازی عناوین اجتماعی، فرهنگی یا ورزشی افراد دارای پرونده قضایی، نوعی همذات‌پنداری عمومی با متهمان ایجاد کنند.

در همین چارچوب، گاه از افراد مختلف با عناوینی همچون ورزشکار، هنرمند، دانشجو، معلم، کشتی‌گیر، فوتبالیست، تکواندوکار، بسکتبالیست یا کوهنورد یاد می‌شود؛ در حالی که داشتن یک عنوان اجتماعی یا فعالیت در یک رشته ورزشی، به خودی خود ارتباطی با اتهامات و روند رسیدگی قضایی به پرونده افراد ندارد.

در واقع، این شیوه تبلیغاتی می‌تواند به ابزاری برای سفیدشویی متهمان تبدیل شود؛ چرا که ممکن است هر فردی، صرف‌نظر از نوع اتهام یا جرمی که مرتکب شده، در مقطعی از زندگی خود در یک رشته ورزشی یا فعالیت اجتماعی حضور داشته باشد و اینکه کلا افراد برای امرار معاش و گذران زندگی در شغلی مشغول به فعالیت هستند.

در روز‌های اخیر نیز برخی رسانه‌های ضدانقلاب نام فردی به نام «احسان خدادادی» را با عنوان کشتی‌گیر مطرح کرده و مدعی شده‌اند که وی به اعدام محکوم شده است.

اما پیگیری‌های خبرنگار میزان نشان می‌دهد فردی با این نام، هرچند در بازداشت و دارای پرونده قضایی است، اما روند رسیدگی به پرونده وی هنوز به پایان نرسیده و تاکنون حکمی از سوی دادگاه درباره وی صادر نشده است.

انتشار اخبار کذب این چنینی در هفته‌های اخیر افزایش یافته و به نظر می‌رسد با ادامه روند رسیدگی قضایی به پرونده عوامل جنایت‌های رخ‌داده در دی‌ماه و همچنین عناصر مرتبط با دشمن در جنگ‌های تحمیلی اخیر، تلاش برای فضاسازی رسانه‌ای و انتشار روایت‌های جعلی نیز شدت پیدا کند.

آنچه مشخص است، هدف از این فضاسازی‌ها، انحراف افکار عمومی و افزایش هزینه برخورد قانونی با جنایتکاران و افرادی است که به امنیت و منافع کشور آسیب زده‌اند؛ با این حال، همان‌گونه که مسئولان قضایی بار‌ها تأکید کرده‌اند، این‌گونه عملیات روانی و فضاسازی‌های رسانه‌ای تأثیری در روند رسیدگی قانونی به پرونده‌ها نخواهد داشت و دستگاه قضایی بر اساس مستندات، ادله و قوانین، درباره هر پرونده تصمیم‌گیری خواهد کرد و مجرمان را به سزای اعمال خود خواهد رساند.