باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ضمن تهدید هواپیما‌های مسافربری بین‌المللی، گفت که حریم هوایی روسیه برای پرواز‌های تجاری در حال «ناامن شدن» است.

رئیس‌جمهوری اوکراین مدعی شد که قصد تهدید مستقیم پرواز‌های غیرنظامی را ندارد، اما افزایش شمار پهپاد‌های تهاجمی که اوکراین به داخل روسیه می‌فرستد، موضوعی است که صنعت هوانوردی باید آن را «در نظر بگیرد».

زلنسکی در بیانیه‌ای گفت: «می‌خواهیم به همه خطوط هوایی که از حریم هوایی روسیه استفاده می‌کنند، همه شرکت‌های بیمه و هر کسی که همچنان از فرودگاه‌های اصلی روسیه استفاده می‌کند هشدار دهیم: حریم هوایی روسیه در حال تبدیل شدن به منطقه‌ای کاملاً ناامن است.»

پیش از این، آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین نیز گفت که کی‌یف به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) اطلاع داده است که به دلیل افزایش فعالیت‌های نظامی، «حریم هوایی روسیه برای هوانوردی غیرنظامی امن نیست».

اوکراین که با کمبود شدید نیروی انسانی رو به رو است، مدت‌ها است که از پهپاد‌ها به عنوان ابزار اصلی جنگ استفاده می‌کند. این کشور اخیرا اهدافی در اطراف مسکو، سن‌پترزبورگ و دیگر مناطق واقع در خاک روسیه را هدف قرار داده است.

اظهارات تهدیدآمیز زلنسکی در حالی مطرح شده که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت مسکو در جنگ اوکراین در حال پیروزی است و مقامات اوکراین را «تروریست‌هایی» توصیف کرد که مسکو نمی‌تواند با آنها مذاکره کند.

پوتین در عین حال تاکید کرد که مسکو همچنان برای مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ، نه صرفاً متوقف کردن آن آماده است. او تاکید کرد: «اگر کسی بتواند یا بخواهد سهمی ملموس در این روند داشته باشد، ما کاملاً موافقیم. تنها چیزی که می‌خواهیم از آن اجتناب کنیم این است که این روند بی‌دلیل درجا بزند. با این حال، اگر کسی بتواند چیز مثبتی به این مذاکرات اضافه کند، در مجموع ما مخالف آن نیستیم».

منبع: گاردین