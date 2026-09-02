آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ مجوز صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل به ارزش حدود ۹۳۰ میلیون دلار را صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ مجوز صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو، معادل حدود ۹۳۰ میلیون دلار صادر کرده است.
بر اساس گزارشی که مجله آلمانی اشپیگل با استناد به پاسخ وزارت اقتصاد و انرژی آلمان به پرسش پارلمانی حزب چپ منتشر کرده، ارزش مجوزهای صادرات نظامی به اسرائیل در شش ماه نخست امسال بیش از چهار برابر کل مجوزهای صادرشده در سال ۲۰۲۵ بوده است.
این رقم در حالی اعلام شده که جنگ اسرائیل در غزه همچنان ادامه دارد و گزارشهای سازمانهای بینالمللی از گستردگی ویرانی و تلفات غیرنظامیان در این منطقه حکایت دارد. افزایش صادرات نظامی آلمان به اسرائیل در بحبوحه انتقادهای فزاینده از حمایت برلین از تلآویو صورت گرفته است.
منبع: آناتولی