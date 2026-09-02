آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ مجوز صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل به ارزش حدود ۹۳۰ میلیون دلار را صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ مجوز صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو، معادل حدود ۹۳۰ میلیون دلار صادر کرده است.

بر اساس گزارشی که مجله آلمانی اشپیگل با استناد به پاسخ وزارت اقتصاد و انرژی آلمان به پرسش پارلمانی حزب چپ منتشر کرده، ارزش مجوز‌های صادرات نظامی به اسرائیل در شش ماه نخست امسال بیش از چهار برابر کل مجوز‌های صادرشده در سال ۲۰۲۵ بوده است.

این رقم در حالی اعلام شده که جنگ اسرائیل در غزه همچنان ادامه دارد و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از گستردگی ویرانی و تلفات غیرنظامیان در این منطقه حکایت دارد. افزایش صادرات نظامی آلمان به اسرائیل در بحبوحه انتقاد‌های فزاینده از حمایت برلین از تل‌آویو صورت گرفته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: صادرات سلاح ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
شهباز شریف در اجلاس شانگهای: حمله به ایران بحرانی بزرگ در منطقه ایجاد کرد
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
آخرین اخبار
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
روسیه کاردار آلمان را احضار کرد
اردوغان: آماده کمک به آغاز روند صلح اوکراین هستیم
مرگ دو خدمه فیلیپینی نفتکش سعودی در تنگه هرمز
فرانسه خواستار توقف تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی شد
هشدار ایندیپندنت درباره انتشار ویدئوی جعلی ترامپ از حمله به جزیره خارک
پاکستان: آمریکا و ایران می‌توانند به مسیر مذاکره بازگردند
مخالفت ۶۳ درصد آمریکایی‌ها با تغییر نام دریاچه انتاریو
قیمت جهانی نفت از مرز ۹۵ دلار گذشت
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۴۴ سال گذشته رسید