یکصد و هفتمین شهرآورد استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در دربی ۱۰۷ امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان و با قضاوت موعود بنیادی فر به مصاف هم رفتند.  

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، مهدی زارع، حسین کنعانی، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، ایگور سرگیف و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال استقلال 

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

دقایق حساس بازی 

بازی پرسپولیس و استقلال با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۱: ضربه مجید عیدی با برخورد به مدافع استقلال به کرنر رفت.

دقیقه ۳: کف پای کنعانی‌زادگان در زمان زدن ضربه به رزاق‌نیا برخورد کرد و داور بازی سوت زد.

دقیقه ۵: ارسال حردانی را زارع به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶: ارسال صالح حردانی را نیازمند با مشت از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۴: ضربه ایستگاهی یاسر آسانی با برخورد به دیواره دفاعی پرسپولیس به اوت رفت.

دقیقه ۱۶: ضربه علی علیپور با اختلاف کم به بیرون از دروازه استقلال رفت و موقعیت گلزنی از دست رفت.

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دقیقه ۲۰: ضربه سرگیف با برخورد به مدافع استقلال به کنار دروازه رفت.

دقیقه ۲۲: شوت پورعلی با اختلاف زیاد به بالای دروازه استقلال رفت.

دقیقه ۲۳: سانتر کوشکی را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۵: حسین کنعانی‌زادگان با برخورد به صالح حردانی در محوطه جریمه استقلال به زمین خورد، اما داور اعتقادی به پنالتی داشت.
 
دقیقه ۳۰: ارسال ضربه کرنر آسانی را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۳۵: ضربه سرگیف با برخورد به مدافع استقلال به کرنر رفت.

دقیقه ۳۶: ضربه سر محبی را فرعباسی در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۰؛ ضربه قلی‌زاده را نیازمند دفع کرد و در ادامه ضربه جیپ آسانی به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۴۵+۳: ارسال ضربه ایستگاهی یاسر آسانی را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: گودرزی موقعیت خوب گلزنی را به راحتی از دست داد.

دقیقه ۴۷: ارسال حردانی را نیازمند در ۲ مرحله در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۸: ضربه تیکدری را فرعباسی در اختیار گرفت.
دقیقه ۴۹:محبی با ضربه‌ای دیدنی گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۵۲: ضربه سر سحرخیزان با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۶۰: یاسر آسانی گل تساوی را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

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دقیقه ۶۳: شوت بازیکن پرسپولیس را فرعباسی در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۹:ضربه ایستگاهی یاسر آسانی به جایی رفت که نیازمند در آنجا بود و توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۱: ضربه پای چپ علیپور با اختلاف کم به بیرون از دروازه استقلال رفت.

دقیقه ۷۳: ضربه آرام یاسر آسانی را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۷: ضربه محبی با اختلاف کم به بیرون از دروازه استقلال رفت.

دقیقه ۷۸: اورونوف و شهرآبادی به جای بیفوما و محبی وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۸۳: ضربه عمری را فرعباسی به ضربه کرنر فرستاد.

دقیقه ۸۵: ارسال مجید عیدی را فرعباسی در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۶: توپ به دست مدافع استقلال خورد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال تهران ، دربی پایتخت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
برای ما آب ونون نمیشه
۲
۱۴
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