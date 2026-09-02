باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت در پی جنایت آمریکا در بندر کوهستک سیریک خطاب به ملت ایران، علما و مردم استان هرمزگان بیانیه‌‌ای صادر کرد.

ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی، علما و مردم شریف استان هرمزگان

بار دیگر دست جنایت‌پیشگان روزگار از آستین #شیطان_بزرگ بیرون آمد و جنایتی کم‌سابقه را رقم زد؛ جنایتی که جشن و سرور یک خانواده در ایام مولود النبی (ص) را به خاک و خون کشید و جمعی از مردم عزیز کوهستک #سیریک را به #شهادت رساند و مجروح کرد.

دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت، ضمن تبریک و تسلیت #شهادت مظلومانه این عزیزان، به‌ویژه شهدای اهل‌سنت این جنایت_جنگی، برای ارواح طیبه شهدا علو درجات و همنشینی با پیامبر مکرم #اسلام (ص) و صالحان، و برای مجروحان شفای عاجل از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.

بی‌تردید این جنایات ددمنشانه خللی در اراده پولادین #ملت_متحد ایران اسلامی، به‌ویژه مرزداران غیور #شیعه و اهل‌سنت هرمزگان، ایجاد نخواهد کرد. دشمنان بدانند خون پاک این شهیدان، عزم ملت ایران را برای ایستادگی و دفاع از عزت، #امنیت و تمامیت این سرزمین استوارتر خواهد ساخت و به فضل الهی، دشمن سفاک و حامیان آن به سزای جنایات خود خواهند رسید؛

«إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ»

دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت