شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در پی جنایت آمریکا در سیریک بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت در پی جنایت آمریکا در بندر کوهستک سیریک خطاب به ملت ایران، علما و مردم استان هرمزگان بیانیه‌‌ای صادر کرد.

ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی، علما و مردم شریف استان هرمزگان

بار دیگر دست جنایت‌پیشگان روزگار از آستین #شیطان_بزرگ بیرون آمد و جنایتی کم‌سابقه را رقم زد؛ جنایتی که جشن و سرور یک خانواده در ایام مولود النبی (ص) را به خاک و خون کشید و جمعی از مردم عزیز کوهستک #سیریک را به #شهادت رساند و مجروح کرد.

دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت، ضمن تبریک و تسلیت #شهادت مظلومانه این عزیزان، به‌ویژه شهدای اهل‌سنت این جنایت_جنگی، برای ارواح طیبه شهدا علو درجات و همنشینی با پیامبر مکرم #اسلام (ص) و صالحان، و برای مجروحان شفای عاجل از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.
بی‌تردید این جنایات ددمنشانه خللی در اراده پولادین #ملت_متحد ایران اسلامی، به‌ویژه مرزداران غیور #شیعه و اهل‌سنت هرمزگان، ایجاد نخواهد کرد. دشمنان بدانند خون پاک این شهیدان، عزم ملت ایران را برای ایستادگی و دفاع از عزت، #امنیت و تمامیت این سرزمین استوارتر خواهد ساخت و به فضل الهی، دشمن سفاک و حامیان آن به سزای جنایات خود خواهند رسید؛

«إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ»

دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت

 

برچسب ها: مدارس علوم دینی ، اهل سنت ، جنایت آمریکا
خبرهای مرتبط
تصاویر هوایی از جنایت آمریکایی‌ها در مدرسه شجره طیبه میناب + فیلم
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
آمریکا دشمن مشترک شیعه و اهل سنت است
سخنگوی قوه قضائیه:جنایات آمریکا را در دیوان کیفری بین‌المللی ‌پیگیریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشکیل کارگروه مشترک برای رفع مشکلات صنعت چاپ
جبلی به دیدار خانواده شهید عرفان کشاورزکیا در قزوین رفت؛ خون شهدا چراغ راه پیشرفت
عزم رسانه ملی برای بازتاب شکوه قزوین
اندیشکده خانه تئاتر تاسیس شد
ایران جان» بستر ارزشمند بازشناسی مفاخر/ سند زیست‌بوم رسانه‌ای قزوین قطب‌نمای برنامه‌سازان
آخرین اخبار
تشکیل کارگروه مشترک برای رفع مشکلات صنعت چاپ
جبلی به دیدار خانواده شهید عرفان کشاورزکیا در قزوین رفت؛ خون شهدا چراغ راه پیشرفت
عزم رسانه ملی برای بازتاب شکوه قزوین
ایران جان» بستر ارزشمند بازشناسی مفاخر/ سند زیست‌بوم رسانه‌ای قزوین قطب‌نمای برنامه‌سازان
اندیشکده خانه تئاتر تاسیس شد
بیانیه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در پی جنایت آمریکا در سیریک
نقش‌آفرینی پیشگامانه رسانه ملی در پیشگیری از جرم/ «آقای قاضی» مصداق موفق فرهنگ‌سازی حقوقی
اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند
تغییر رویکرد اوقاف در مدیریت موقوفات؛ از اجاره‌داری تا مشارکت با بخش خصوصی
نمایش سریال «باغ سرهنگ» از شبکه تهران
سریال «سرنوشت خوش طعم ـ خوشمزه» در شبکه تماشا
۲۳۰ سینما در ۲۶ استان به طرح «تسهیم از مبدأ» پیوستند
درسی از تاریخ در دل انیمیشن؛ «لیکو» روایت تلاش و همدلی مردم جنوب
«هیپوکامپوس» برآمده از وضعیت اجتماعی و یک خواب تاریخی است