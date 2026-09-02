باشگاه خبرنگاران جوان – در روز‌های پایانی چین دوم (تابستانه) برگ سبز چای در باغ‌های شمال کشور قرار داریم. برداشت برگ سبز چای هر ساله در ۳ چین بهاره، تابستانه و پاییزه انجام می‌شود، چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه تقریبا از اواخر خرداد ماه و چین پاییزه نیز در مهر ماه انجام می‌شود.

۵۵ هزار خانوار چایکار گیلانی و مازندرانی در ۲۸ هزار هکتار باغ چای، به تولید چای مرغوب و با کیفیت ایرانی اشتغال دارند. ۹۰ درصد باغ‌های چای کشور در استان گیلان و ۱۰ درصد دیگر در استان مازندران قرار دارد.

حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در این خصوص در گفت‌و‌گو با شبکه باران از افزایش ۲۰ درصدی تولید برگ سبز چای در استان‌های شمالی خبر داد و گفت: از اردیبهشت امسال تاکنون ۱۰۳ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده که ۵۰ درصد درجه یک و ۵۰ درصد بقیه درجه ۲ بوده است.

او با بیان اینکه ارزش این مقدار برگ سبز چای برداشت شده ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، افزود: تاکنون ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بهای برگ سبز چای خریداری شده به چایکاران شمال پرداخت شده است.

به گفته رئیس سازمان چای کشور، دولت تاکنون حدود ۴۰ درصد تعهدات خود را پرداخت کرده و کارخانه‌های چای نیز ۸۷ درصد سهم خود را پرداخت کرده‌اند که در مجموع، میانگین پرداختی به بالغ بر ۷۵ درصد مطالبات رسیده است؛ مابقی مطالبات چایکاران نیز به تدریج تا پایان فصل تابستان پرداخت خواهد شد.

جهانساز با اشاره به اینکه خوشبختانه امسال تمام ۱۶۸ کارخانه فعال چایسازی محصول برداشت شده چایکاران شمال کشور را خریداری و به نسبت تبدیل به چای خشک کرده‌اند، از استحصال ۲۳ هزار تن چای خشک از محصول امسال باغ‌های چای در این کارخانه‌ها خبر داد.

او تصریح کرد: ترجیح سازمان چای بر این است که تولید داخلی که محصولی باکیفیت است به مصرف داخلی برسد تا از سهم واردات چای نیز کاسته شود، در همین راستا امسال حدود ۴ هزار تن صادرات چای انجام شده که این میزان کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

رئیس سازمان چای کشور همچنین با بیان اینکه سالیانه حدود ۱۰ هزار تن چای از ایران صادر می‌شود، گفت: به طور میانگین ۳۷ کشور دنیا از جمله کشور‌های حاشیه خلیج فارس (به عنوان عمده مصرف کننده چای ایرانی)، کشورهایی چون ترکیه، هند، چین، روسیه و با سطح کمتر کشور‌های اروپایی پذیرای چای ایرانی هستند.