ترامپ با ادعای کنترل آمریکا بر تنگه هرمز، پیشنهاد تغییر نام آن به «تنگه ترامپ» را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین پیام خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» در اقدامی تحریک‌آمیز، پیشنهاد تغییر نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» را مطرح کرد.

ترامپ با ادعای اینکه تنگه هرمز اکنون تحت کنترل آمریکا قرار دارد، نوشت: «حالا که آن را تحت کنترل آمریکا داریم، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟ همانند خود آمریکا، این تنگه نیز داغ‌تر از همیشه خواهد شد»!

پیشنهاد ترامپ را می‌توان تازه‌ترین نمونه از رویکرد مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا در قبال یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان دانست. هرچند که چنین اقدامی از سوی او جدید نیست. ترامپ اخیرا در بحبوحه اختلافات تجاری با کانادا، پیشنهاد تغییر نام دریاچه انتاریو به دریاچه آمریکا را مطرح کرده است.

او همچنین در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری خود، پیشنهاد تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا را مطرح کرده بود.

منبع: شبکه اجتماعی تروث سوشال