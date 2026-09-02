ترامپ با ادعای کنترل آمریکا بر تنگه هرمز، پیشنهاد تغییر نام آن به «تنگه ترامپ» را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین پیام خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» در اقدامی تحریک‌آمیز، پیشنهاد تغییر نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» را مطرح کرد.

ترامپ با ادعای اینکه تنگه هرمز اکنون تحت کنترل آمریکا قرار دارد، نوشت: «حالا که آن را تحت کنترل آمریکا داریم، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟ همانند خود آمریکا، این تنگه نیز داغ‌تر از همیشه خواهد شد»!

پیشنهاد ترامپ را می‌توان تازه‌ترین نمونه از رویکرد مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا در قبال یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان دانست. هرچند که چنین اقدامی از سوی او جدید نیست. ترامپ اخیرا در بحبوحه اختلافات تجاری با کانادا، پیشنهاد تغییر نام دریاچه انتاریو به دریاچه آمریکا را مطرح کرده است.

او همچنین در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری خود، پیشنهاد تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا را مطرح کرده بود.

منبع: شبکه اجتماعی تروث سوشال

برچسب ها: تنگه هرمز ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۳۸
Iran (Islamic Republic of)
م
۲۳:۱۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
کی میمیره این بیشرف تا مردم راحت بشن از شرش
۳
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
سپاهی آفرین بزنید نابود کنید حرازاده ترامپ نتانیاهو نباید نفس بکشد بزنید بزنی
۳
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
مرگش نزدیکه
۴
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
من نمیدونم چرا هر چرت و پرت این دیونه رو بازتاب میدید. این حرفش اصلا ارزش نت حروم کردن نداره
۳
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
اینجوری نمیشه این آقا حتما باید به یه روانپزشک یا مشاور مراجعه کنه
واقعا عقل خودشو از دست داده
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
اسم گذاری روی تنگه هرمز با نام حیوانات ممنوع است
۳
۳۰
پاسخ دادن
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