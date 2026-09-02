باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد که این رژیم برنامههای لازم برای خارج کردن فلسطینیان از نوار غزه را آماده کرده، اما برای اجرای آن منتظر آمریکاست.
کاتس در کنفرانسی ادعا کرد: «در نهایت، بدون این مهاجرت، هیچ راهحل واقعی برای غزه وجود ندارد.» او افزود اسرائیل «سازماندهی و آماده شده است تا آنها را از غزه خارج کند؛ از راه دریا، هوا و هر روش ممکن».
کاتس مدعی شد طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای خروج فلسطینیان از غزه لغو نشده و تنها متوقف شده است. به گفته او، این طرح همچنان در حال بررسی است و اجرای آن زمانی امکانپذیر خواهد شد که آمریکا با آن موافقت کند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت زمان دریافت موافقت واشنگتن زمانی فرا خواهد رسید که مشخص شود حماس به تعهدات خود در چارچوب آتشبس عمل نمیکند. او همچنین بدون ارائه منبع مدعی شد ۸۰ درصد ساکنان غزه مایل به ترک این منطقه هستند، اما حماس مانع خروج آنها میشود.
دونالد ترامپ در آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود در فوریه ۲۰۲۵ پیشنهاد کرده بود حدود دو میلیون فلسطینی غزه را ترک کنند و این منطقه به یک مقصد گردشگری لوکس تبدیل شود. این طرح با مخالفت شدید مصر، فلسطینیان و بسیاری از کشورها روبهرو شد. ترامپ بعداً از این ایده عقبنشینی کرد و در طرح ۲۰ مادهای او برای غزه نیز بر عدم جابهجایی اجباری فلسطینیان تأکید شد.
بنابر این گزارش، جابهجایی اجباری غیرنظامیان در سرزمینهای اشغالی طبق کنوانسیونهای ژنو جنایت جنگی محسوب میشود.
منبع: خبرگزاری فرانسه