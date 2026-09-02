باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مظفری فرماندار بوشهر گفت: عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده در محدوده پایگاه دریایی بوشهر از ساعت هشت تا ۱۲ ظهر در حوالی پایگاه دریایی بوشهر و با هدف پاک‌سازی منطقه و تأمین ایمنی شهروندان انجام خواهد شد.

وی افزود: تعدادی از مهمات عمل‌نکرده بر جای مانده از حملات آمریکایی ـ صهیونیستی، نیازمند خنثی‌سازی و انهدام تخصصی است که این عملیات توسط تیم‌های تخصصی و با رعایت الزامات ایمنی انجام می‌شود.

فرماندار بوشهر ادامه داد: انفجار‌های احتمالی در این بازه زمانی در چارچوب عملیات خنثی‌سازی و به صورت کاملاً کنترل‌شده انجام می‌شود و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

مظفری از شهروندان خواست با حفظ آرامش، به اطلاعیه‌ها و توصیه‌های دستگاه‌های مسئول توجه کنند.