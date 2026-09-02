فرماندار بوشهر گفت: عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده در محدوده پایگاه دریایی این شهر از فردا پنجشنبه ۱۲ شهریورماه آغاز می‌شود و تا دوشنبه ۱۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مظفری فرماندار بوشهر گفت: عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده در محدوده پایگاه دریایی بوشهر از ساعت هشت تا ۱۲ ظهر در حوالی پایگاه دریایی بوشهر و با هدف پاک‌سازی منطقه و تأمین ایمنی شهروندان انجام خواهد شد.

وی افزود: تعدادی از مهمات عمل‌نکرده بر جای مانده از حملات آمریکایی ـ صهیونیستی، نیازمند خنثی‌سازی و انهدام تخصصی است که این عملیات توسط تیم‌های تخصصی و با رعایت الزامات ایمنی انجام می‌شود.

فرماندار بوشهر ادامه داد: انفجار‌های احتمالی در این بازه زمانی در چارچوب عملیات خنثی‌سازی و به صورت کاملاً کنترل‌شده انجام می‌شود و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

مظفری از شهروندان خواست با حفظ آرامش، به اطلاعیه‌ها و توصیه‌های دستگاه‌های مسئول توجه کنند.

برچسب ها: مهمات عمل نکرده ، حمله دشمن
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عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در پایگاه دریایی بوشهر از فردا آغاز می‌شود