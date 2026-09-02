مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که بسیاری از وزیران معتقدند اتحادیه اروپا باید صدور ویزا برای شهروندان روسیه را محدودتر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت برخی وزیران خارجه کشور‌های عضو نسبت به احتمال استفاده از ویزا‌های توریستی روسیه برای انجام عملیات خرابکارانه در خاک اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند.

کالاس پس از نشست غیررسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ایرلند گفت: بسیاری از وزیران معتقدند اتحادیه اروپا باید صدور ویزا برای شهروندان روسیه را محدودتر کند.

او افزود در میان اعضا حمایت گسترده‌ای از ممنوعیت ورود اتباع روسی دارای سابقه حضور در جنگ و اعمال محدودیت‌های شدیدتر برای گردشگران روس وجود دارد.

او درباره گزارش‌ها مبنی بر اینکه یکی از مظنونان احتمالی حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ آلمان ممکن است با ویزای توریستی ایتالیا وارد اتحادیه اروپا شده باشد، گفت اگر این موضوع درست باشد، نشان می‌دهد ویزا می‌تواند به ابزاری برای ورود افرادی تبدیل شود که قصد آسیب‌رساندن به اتحادیه اروپا را دارند.

کالاس همچنین از تدوین پیشنهاد‌های جدید با همکاری کمیسیون اروپا برای تقویت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد. به گفته او، برخی وزیران بار دیگر موضوع استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه را مطرح کردند و مذاکرات درباره آن ادامه خواهد داشت.

در بخش دیگری از این نشست، وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره وضعیت غزه و کرانه باختری نیز گفت‌و‌گو کردند. کالاس گفت خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان همچنان افزایش می‌یابد و در بسیاری موارد «بدون مجازات» باقی می‌ماند. او همچنین هشدار داد توسعه شهرک‌های E۱ چشم‌انداز تشکیل کشور فلسطینی و راه‌حل دو دولتی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

منبع: آناتولی