رئیس جمهور چین در دیدار با همتای مصری خود، بر مخالفت با مداخله خارجی و همچنین تأمین امنیت کشتیرانی در آسیای غربی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین از کشور‌های منطقه آسیای غربی خواست با «مداخله خارجی» مخالفت کنند و اعلام کرد پکن آماده همکاری با کشور‌های منطقه برای تأمین امنیت کشتیرانی است. 

اظهارات شی در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر مطرح شد. این نخستین سفر او به قاهره طی یک دهه گذشته است.

شی در دیدار با السیسی، گفت: «باید بر این اصل پایبند باشیم که مردم خاورمیانه صاحبان امور خود هستند، با مداخله خارجی مخالفت کنیم و از کشور‌های منطقه برای تقویت گفت‌و‌گو درباره صلح و امنیت حمایت کنیم».

او افزود که چین «آماده است با کشور‌های منطقه برای حفاظت از امنیت مسیر‌های کشتیرانی بین‌المللی، پیشبرد همکاری‌های توسعه‌ای و از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری درگیری همکاری کند.»

گفته شده شی و السیسی در گفت‌و‌گو‌های امروز خود بر جنگ آمریکا و ایران تمرکز کرده و بر ضرورت دستیابی به «راهکار‌های دیپلماتیک» و «توافقی جامع برای پایان دادن به جنگ» تأکید کردند.

در همین حال، دفتر السیسی اعلام کرد که مصر و چین توافقی برای آغاز مرحله سوم ساخت یک منطقه صنعتی را در کانال سوئز امضا کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: رئیس جمهور چین ، شی‌جین‌پینگ ، عبد الفتاح السیسی
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