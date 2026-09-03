بررسی معاملات بورس کالا نشان می‌دهد قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت لوازم خانگی طی یک سال گذشته با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده و برخی مواد اولیه رشد بیش از ۲۹۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بر اساس داده‌های منتشرشده توسط لوازم خانگی ایران، قیمت مواد اولیه این صنعت در فاصله معاملات سال گذشته تا سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

در این میان، پلی‌پروپیلن بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری‌که قیمت پایانی میانگین موزون آن از ۷۹۶ هزار و ۴۵ تومان در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۴ به ۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۰۶ تومان در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر رشد ۲۹۶.۳ درصدی است.

همچنین ورق رنگی از صنایع  با افزایش ۱۹۱.۲۹ درصدی مواجه شده و قیمت پایانی میانگین موزون آن از **۲۶۵ هزار تومان در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۹۹ تومان در ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ رسیده است.

قیمت ورق گرم از فولاد آتیه خاورمیانه نیز طی این مدت ۱۵۷.۳ درصد افزایش یافته است. قیمت این محصول از ۳۶۳ هزار و ۶۳۰ تومان در ۹ مهر ۱۴۰۴ به ۹۳۵ هزار و ۸۶۰ تومان در ۷ مرداد ۱۴۰۵ رسیده است.

در بخش دیگری از این گزارش، ورق سرد از فولاد مبارکه نیز رشد ۱۴۳ درصدی را ثبت کرده است؛ به‌طوری‌که قیمت پایانی میانگین موزون آن از ۴۰۹ هزار و ۷۳ تومان در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به ۹۹۴ هزار و ۳۴۰ تومان در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

همچنین قیمت ABS از پتروشیمی  با رشد ۱۸۸.۵ درصدی همراه بوده است. قیمت این ماده اولیه از یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۶۲۵ تومان در ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به ۳ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۴۵۵ تومان در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است.

این آمارها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید لوازم خانگی طی یک سال گذشته با رشد شدید قیمت مواجه شده‌اند؛ روندی که می‌تواند مستقیماً بر هزینه تمام‌شده تولید، قیمت محصولات لوازم خانگی و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی اثرگذار باشد.

 

 

برچسب ها: لوازم خانگی ، صنعت
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